Расследование по факту рейдерского захвата ряда компаний проводит АФМ

СЕМЕЙ. 30 АВГУСТА - В области Абай полицейские задержали молодых людей, подозреваемых в хулиганстве, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает Polisia.kz , 28 августа в социальных сетях стала распространяться видеозапись конфликта между группой молодых парней на территории Жарминского района города Шара.

По указанному факту начата проверка, в ходе которой лица, причастные к данному инциденту, были установлены и задержаны.

Сообщается, что в настоящее время проводится досудебное расследование по части 2 статьи 293 УК РК (Хулиганство), устанавливаются все обстоятельства конфликта.

В настоящее время в городе Шаре оперативная обстановка стабильная. Данный факт находится на контроле департамента полиции области Абай", - добавили в полиции.