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Расследование по факту рейдерского захвата ряда компаний проводит АФМ

31.08.2022, 15:18 7936
Расследование по факту рейдерского захвата ряда компаний проводит АФМ
Фото: depositphotos
НУР-СУЛТАН. 31 АВГУСТА - Агентство по финансовому мониторингу проводит расследование по факту рейдерского захвата ряда компаний, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По предварительным расчетам, сумма причиненного ущерба потерпевшим составила свыше 18 млрд тенге. 
 

14 июля в отношении граждан Бабаева Р., Танашева Т., Абижанова Д. и Алтыбасарова А. судом санкционирована мера пресечения - содержание под стражей. Коспаев, Шалин и Имашев объявлены в международный розыск. С санкции суда арестованы обнаруженные денежные средства вышеуказанных граждан на сумму почти 9 млн долларов, золотые брендовые украшения, 154 объекта недвижимого имущества подозреваемых и аффилированных с ними лиц. Изъято 19 автомобилей премиум-класса", - сообщает пресс-служба АФМ.

 
Досудебное расследование продолжается. В АФМ продолжают поступать заявления граждан о рейдерских захватах. 
 
В агентстве призвали предпринимателей, пострадавших от действий Коспаева и других лиц, обращаться в АФМ или территориальные подразделения.
 
 

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Президент РК поручил разработать Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом

01.09.2022, 13:06 536

НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Президент Касым Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана, поручил разработать Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

"Большую угрозу здоровью нации несет растущее потребление синтетических наркотиков. Динамика резко отрицательная: за последние три года объем изымаемой из оборота "синтетики" вырос в 10 раз. Синтетические наркотики с каждым годом становятся дешевле и доступнее. Они практически беспрепятственно продаются через социальные сети, мессенджеры и даже доставляются на дом", - сказал президент РК.

Он отметил, что с учетом масштаба этой крайне опасной социальной болезни борьба с производством и распространением синтетических наркотиков должна принять общенациональный характер.

"Поэтому необходимо разработать Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом", - сказал Токаев.

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Руководителя филиала "Енбек-Кызылжар" задержали во время получения взятки

31.08.2022, 12:54 9951
Руководителя филиала "Енбек-Кызылжар" задержали во время получения взятки
Фото: Depositphotos
ПЕТРОПАВЛОВСК. 31 АВГУСТА - В Северо-Казахстанской области во время получения взятки задержали руководителя филиала "Енбек-Кызылжар", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Пресечена коррупционная деятельность в филиале "Енбек-Кызылжар" РГП на ПХВ "Енбек" КУИС МВД РК", - сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РК. 

 
По данным агентства, 23 августа 2022 года задержан руководитель данного учреждения при получении части взятки от индивидуального предпринимателя за беспрепятственное подписание актов приема-передачи продуктов питания для осужденных по договору о государственных закупках. 
 
Сообщается, что подозреваемый водворен в ИВС города Петропавловска. 
 

Учитывая полное признание вины и поступившее ходатайство о производстве ускоренного досудебного расследования, в отношении него следственным судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - добавили в пресс-службе. 

 
Степень виновности лица будет определена судом. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению. 
 

Подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней задержали в Талдыкоргане

31.08.2022, 09:28 11386
Подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней задержали в Талдыкоргане
Фото: pixabay.com
ТАЛДЫКОРГАН. 31 АВГУСТА - Подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней задержали в Талдыкоргане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Polisia.kz, заявление об изнасиловании несовершеннолетней поступило 29 августа в полицию Талдыкоргана. По факту зарегистрировано уголовное дело, предусмотренное статьей 120, часть 3-1 (Изнасилование несовершеннолетней), и статьей 121, часть 3-1 (Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней) УК РК. 
 
В рамках расследования назначены необходимые экспертизы. 
 

Предварительно установлено, что изнасилование потерпевшей совершено в салоне автомашины Тоyota Camry. Автомобиль изъят и водворен на спецстоянку. В качестве подозреваемого сотрудниками городской полиции задержан 20-летний местный житель, который в настоящее время помещен под стражу", - сообщили в полиции. 

 
Расследование по факту взято на контроль областным департаментом полиции.

Ранее сообщалось, что в ВКО 5 лет отчим насиловал падчерицу.
 

В области Абай задержали участников массовой драки

30.08.2022, 13:59 20981
СЕМЕЙ. 30 АВГУСТА - В области Абай полицейские задержали молодых людей, подозреваемых в хулиганстве, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает Polisia.kz, 28 августа в социальных сетях стала распространяться видеозапись конфликта между группой молодых парней на территории Жарминского района города Шара. 
 
По указанному факту начата проверка, в ходе которой лица, причастные к данному инциденту, были установлены и задержаны. 
 
Сообщается, что в настоящее время проводится досудебное расследование по части 2 статьи 293 УК РК (Хулиганство), устанавливаются все обстоятельства конфликта. 
 

В настоящее время в городе Шаре оперативная обстановка стабильная. Данный факт находится на контроле департамента полиции области Абай", - добавили в полиции.

 

Два мешка с оружием и боеприпасами обнаружены в Алматы

29.08.2022, 17:49 31876
Два мешка с оружием и боеприпасами обнаружены в Алматы
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 29 АВГУСТА - В Алматы на улице Гете найдены два мешка с автоматом, гранатами и другим оружием, похищенным во время январских погромов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В Турксибском районе на улице Гете обнаружили два мешка с оружием и боеприпасами, сообщает Polisia.kz.
 
Всего насчитывается около 20 наименований оружия и боеприпасов, в том числе автомат Калашникова, помповое пятизарядное ружье "Штурм", газовый револьвер калибра 9 миллиметров, две гранаты, порядка 200 патронов разного калибра. По ним назначены экспертизы. 
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 287 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).

Более 2 тысяч единиц похищенного во время беспорядков оружия разыскивают в Казахстане.
 

Крупную партию наркотиков изъяли у жителя Кокшетау

29.08.2022, 12:56 34576
Крупную партию наркотиков изъяли у жителя Кокшетау
Фото: Polisia.kz
КОКШЕТАУ. 29 АВГУСТА - Подозреваемого в хранении синтетических наркотиков в особо крупном размере задержали полицейские Кокшетау, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Задержанный занимался расфасовкой психотропных веществ на съемной квартире. В дальнейшем расфасованные наркотики попадали в руки закладчиков, а затем уже распространялись на территории областного центра. 
 
В ходе обыска оперативники обнаружили 18 пластин лекарственного средства трамадол и 16 ампул тропикамида. Здесь же правоохранители нашли и порошок бело-бежевого цвета весом более 200 граммов. Изъятые вещества направили на экспертизу. Также были найдены электронные весы и пакетики, информирует Polisia.kz.
 
Как установили полицейские, некоторое время 26-летний акмолинец занимался закладкой наркотических средств в Кокшетау. Позже в его обязанности вошло получение товара, дальнейшая расфасовка "синтетики" по пакетикам и передача их закладчикам. 
 
Начато досудебное расследование.

 

Схрон с оружием обнаружен на кладбище в Акмолинской области

29.08.2022, 12:11 35296
Схрон с оружием обнаружен на кладбище в Акмолинской области
Фото: Polisia.kz
КОКШЕТАУ. 29 АВГУСТА - Сотрудниками управления полиции города Кокшетау на территории мусульманского кладбища в направлении Щучинска обнаружен замаскированный схрон огнестрельного оружия, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
С места обнаружения тайника изъяты гладкоствольное охотничье ружье марки НЦ-12, гладкоствольное ружье марки "Сайга-410", патроны 36-го и 9-го калибров. Изъятые ружья и патроны направлены на экспертизу.
 
В ходе проверки установлен владелец. Им оказался 48-летний житель Северо-Казахстанской области, который ранее, в 2015 году, обратился с заявлением об утере оружия в полицию, информирует Polisia.kz.
 

Потеря или кража оружия может иметь разные правовые последствия для владельца. В случае если это произошло, необходимо немедленно сообщить в полицию", - отметили полицейские.

 

В Костанае задержали подозреваемого в покушении на убийство

28.08.2022, 17:51 45001
В Костанае задержали подозреваемого в покушении на убийство
Фото: pixabay.com
КОСТАНАЙ. 28 АВГУСТА - Подозреваемого, ранившего двух мужчин из огнестрельного оружия, задержали в Костанае, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

27 августа около 17.50 на пульт центра оперативного управления поступило сообщение о том, что в садоводческом обществе "Юбилейный" происходит драка с применением огнестрельного оружия. На место происшествия прибыли комплексные силы полиции. Полицейские обнаружили двух мужчин - 31-летнего и 25-летнего жителей Сарыкольского района с огнестрельными ранениями", - сообщает Polisia.kz.

 
Потерпевших доставили в больницу незамедлительно. В настоящее время им оказана медицинская помощь. Их состояние удовлетворительное. 
 
Подозреваемый - 38-летний житель областного центра, ранее судимый, был задержан через час в северной части города, после того как скрылся с места преступления. В настоящее время он водворен в ИВС.
 
Огнестрельное оружие изъято, направлено на экспертизу. Также принимается процессуальное решение по фактам хранения и изготовления огнестрельного оружия.
 
В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 99 УК РК "Покушение на убийство".
 

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