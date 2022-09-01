14 июля в отношении граждан Бабаева Р., Танашева Т., Абижанова Д. и Алтыбасарова А. судом санкционирована мера пресечения - содержание под стражей. Коспаев, Шалин и Имашев объявлены в международный розыск. С санкции суда арестованы обнаруженные денежные средства вышеуказанных граждан на сумму почти 9 млн долларов, золотые брендовые украшения, 154 объекта недвижимого имущества подозреваемых и аффилированных с ними лиц. Изъято 19 автомобилей премиум-класса", - сообщает пресс-служба АФМ.
Расследование по факту рейдерского захвата ряда компаний проводит АФМ
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Президент РК поручил разработать Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом
НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Президент Касым Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана, поручил разработать Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
"Большую угрозу здоровью нации несет растущее потребление синтетических наркотиков. Динамика резко отрицательная: за последние три года объем изымаемой из оборота "синтетики" вырос в 10 раз. Синтетические наркотики с каждым годом становятся дешевле и доступнее. Они практически беспрепятственно продаются через социальные сети, мессенджеры и даже доставляются на дом", - сказал президент РК.
Он отметил, что с учетом масштаба этой крайне опасной социальной болезни борьба с производством и распространением синтетических наркотиков должна принять общенациональный характер.
"Поэтому необходимо разработать Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом", - сказал Токаев.
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Руководителя филиала "Енбек-Кызылжар" задержали во время получения взятки
Пресечена коррупционная деятельность в филиале "Енбек-Кызылжар" РГП на ПХВ "Енбек" КУИС МВД РК", - сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РК.
Учитывая полное признание вины и поступившее ходатайство о производстве ускоренного досудебного расследования, в отношении него следственным судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - добавили в пресс-службе.
Подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней задержали в Талдыкоргане
Предварительно установлено, что изнасилование потерпевшей совершено в салоне автомашины Тоyota Camry. Автомобиль изъят и водворен на спецстоянку. В качестве подозреваемого сотрудниками городской полиции задержан 20-летний местный житель, который в настоящее время помещен под стражу", - сообщили в полиции.
В области Абай задержали участников массовой драки
В настоящее время в городе Шаре оперативная обстановка стабильная. Данный факт находится на контроле департамента полиции области Абай", - добавили в полиции.
Два мешка с оружием и боеприпасами обнаружены в Алматы
Крупную партию наркотиков изъяли у жителя Кокшетау
Схрон с оружием обнаружен на кладбище в Акмолинской области
Потеря или кража оружия может иметь разные правовые последствия для владельца. В случае если это произошло, необходимо немедленно сообщить в полицию", - отметили полицейские.
В Костанае задержали подозреваемого в покушении на убийство
27 августа около 17.50 на пульт центра оперативного управления поступило сообщение о том, что в садоводческом обществе "Юбилейный" происходит драка с применением огнестрельного оружия. На место происшествия прибыли комплексные силы полиции. Полицейские обнаружили двух мужчин - 31-летнего и 25-летнего жителей Сарыкольского района с огнестрельными ранениями", - сообщает Polisia.kz.
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