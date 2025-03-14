Расследование в отношении торговавшего криптовалютой подростка завершили в Алматы
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Алматы. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент агентства по финансовому мониторингу Алматы завершил расследование по факту незаконного оборота цифровых активов без соответствующих разрешительных документов, сообщает пресс-служба ведомства.
В сентябре 2020 года, будучи несовершеннолетним, подозреваемый разместил объявления о проведении обменных операций в мессенджере "Telegram" и на платформе "OLX". Поскольку пользователями криптобиржи Binance могут быть только совершеннолетние, он обратился к своему старшему брату с просьбой пройти верификацию для создания аккаунта. В 2021 году он зарегистрировал дополнительно три аккаунта на имена своих родственников с целью дробления оборотных сумм и минимизации рисков блокировки. В результате с 2021 по 2024 годы осуществлен незаконный оборот цифровых активов на общую сумму 5,6 млрд тенге", - рассказали в АФМ.
Размер вознаграждения за оказанные услуги по обмену составлял от 0,5% до 2,5%.
На незаконно полученные вознаграждения подозреваемый приобрел автомашину Mitsubishi.
Суд признал подсудимого виновным по статье 214 УК РК "Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере" и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 2,5 года.
В доход государства конфискованы цифровые активы на сумму 5172 USDТ и автомашина Mitsubishi.
В АФМ добавили, что незаконные криптообменники не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. Именно поэтому их услугами зачастую пользуются преступники, прежде всего кибермошенники и наркодельцы.
По данным ведомства, в 2024 году ликвидировано 36 нелегальных криптообменников с общим оборотом 60 млрд тенге. Заморожено и конфисковано активов на сумму 4,8 млн USDT(около 2,5 млрд тенге).
В АФМ напомнили, что, в соответствии с законом РК "О цифровых активах", любая деятельность, связанная с оборотом цифровых активов на территории страны, требует наличия лицензии.
Ранее в СКО трое граждан были осуждены за незаконный оборот цифровых активов. Они переводили их в национальную валюту за вознаграждение. Общий оборот составил более 681 млн тенге.