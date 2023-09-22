Растрату более 15 млрд тенге выявил госаудит в одной из "дочек" "Самрук-Энерго"

В адрес объекта аудита направлено предписание по устранению выявленных нарушений и рассмотрению ответственности лиц, причастных к этим нарушениям

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Астана. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом внутреннего государственного аудита по городу Астане в одной из "внучек" фонда национального благосостояния "Самрук-Қазына" выявлена растрата активов на сумму более 15 млрд тенге, направленных на строительство объекта по выработке электроэнергии с помощью ветра, - Департаментом внутреннего государственного аудита по городу Астане в одной из "внучек" фонда национального благосостояния "Самрук-Қазына" выявлена растрата активов на сумму более 15 млрд тенге, направленных на строительство объекта по выработке электроэнергии с помощью ветра, сообщает Комитет внутреннего государственного аудита.





По данным ведомства, в 2020 году ТОО "Ereymentau Wind Power", 100% доли которого принадлежат АО "Самрук-Энерго", по итогам тендера был заключен договор с неким ТОО "Олимп Транс Сервис" на строительство ветряной электростанции (ВЭС) в районе Ерейментау мощностью 50 МВт на общую сумму 26,1 млдр тенге.





По условиям договора объект должны были построить за 17 месяцев, до 4 июня 2021 года.





Однако в 2020 году подрядчиком ТОО "Олимп Транс Сервис" работы не были начаты, при этом авансовые платежи в сумме 10,5 млрд тенге были выплачены в полном объеме.





Аванса в таком размере подрядчику оказалось недостаточно, для поставки 11 комплексов ветрогенераторов он потребовал увеличить аванс. Не имея на то законных оснований, используя медиацию, ТОО "Ereymentau Wind Power" увеличило сумму аванса еще на 5,5 млрд тенге. Но и это не помогло подрядчику выполнить условия договора", - рассказали в комитете.





На сегодняшний день работы на 15,4 млрд тенге не выполнены, поставка 11 комплексов ветрогенераторов так и не произведена.





Таким образом, выплаченный аванс в размере 15,4 млрд тенге оказался ничем не обеспечен и была утрачена возможность получения страховой выплаты на случай неисполнения договора подрядчиком.





При этом в настоящее время никакая претензионно-исковая работа по возврату денег не ведется, отметили в пресс-службе.





На сегодняшний день в адрес объекта аудита направлено предписание по устранению выявленных нарушений и вопросу о рассмотрении ответственности лиц, причастных к этим нарушениям.