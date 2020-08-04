Развратил и оставил умирать 4-летнюю девочку: осужденному вынесли приговор в Шымкенте

Шымкент. 3 августа. Kazakhstan Today - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Шымкента с участием присяжных заседателей приговорил осужденного, который развратил 4-летнюю девочку и оставил ее умирать, к 12 годам лишения свободы, передает Kazakhstan Today.

В пресс-службе суда города Шымкента сообщили, что 1 июля 2020 года приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Шымкента с участием присяжных заседателей подсудимый Б. был признан виновным по части 1 статьи 124 УК (Развращение малолетних, максимальный срок по этой статье предусматривает 10 лет лишения свободы) и по части 3 статьи 119 УК (Оставление в опасности повлекшее по неосторожности смерть человека, оставленного без помощи, максимальный срок 3 года лишения свободы).

По статье 124 УК подсудимому назначен максимальный срок лишения свободы - 10 лет, больший срок за это преступление суд назначить не может", - пояснили в суде.

По совокупности преступлений, ему окончательно назначено 12 лет лишения свободы, с лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними сроком на 10 лет.

Как установлено в суде, осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, привел 4-летнюю девочку в недостроенное здание, где, посадив ее на бетонную плиту, без применения насилия совершил в отношении нее развратные действия, в ходе чего девочка упала лицом вниз и начала задыхаться от своей же рвотной массы. В этот момент осужденный, видя происходящее и имея возможность оказать помощь девочке, скрылся с места происшествия, оставив ее в беспомощном состоянии, в результате это привело по неосторожности к смерти потерпевшей от удушья", - рассказали в пресс-службе суда Шымкента.

По информации ведомства, проведенная в отношении осужденного судебно-психиатрическая экспертиза показала, что он не страдает педофилией.

Также материалами дела не установлено, что осужденный являлся приверженцем деструктивных религиозных течений. Более того, он вел аморальный образ жизни, нигде не работал, со своей семьей вместе не проживал, своим детям материальную помощь не оказывал, злоупотреблял спиртным", - уточнили в суде.

Не соглашаясь с приговором суда, адвокат осужденного подал апелляционную жалобу, в которой просил оправдать своего подзащитного, в связи с недоказанностью его вины. В свою очередь, прокурор и потерпевшая сторона с приговором согласились и не обжаловали его.

В настоящее время дело направлено для рассмотрения в апелляционную судебную коллегии по уголовным делам суда города Шымкента", - добавили в пресс-службе.

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