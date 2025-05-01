Разыскиваемого иностранца задержали в аэропорту Алматы

По версии следствия, он получил взятку за заключение договора госзакупок услуг по поставке продуктов

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Конаев. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой по Алматы в совершении коррупционного преступления изобличен бывший руководитель управления физической культуры и спорта Алматинской области, сообщает пресс-служба - Антикоррупционной службой по Алматы в совершении коррупционного преступления изобличен бывший руководитель управления физической культуры и спорта Алматинской области, сообщает пресс-служба Антикора





Он, будучи директором Республиканской специализированной школы-интерната олимпийского резерва, подозревается в получении взятки в сумме 8 млн тенге от индивидуального предпринимателя за заключение договора госзакупок услуг по поставке продуктов.





24 апреля с санкции суда подозреваемый взят под стражу. Расследование продолжается.





Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.





По информации ведомства, с начала 2025 года в производстве Антикоррупционной службы находилось 18 уголовных дел, связанных с коррупционными правонарушениями в сфере спорта. Общий установленный ущерб по завершенным делам превысил 800 млн тенге.





Расследования вскрыли целый ряд коррупционных схем, в том числе проведение фиктивных учебно-тренировочных сборов, махинации при начислении заработной платы, приобретение спортивной экипировки по завышенной стоимости.