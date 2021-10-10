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Разыскиваемого за организацию незаконного игорного бизнеса казахстанца задержали в Московской области

09.10.2021, 15:25 61804
Разыскиваемого за организацию незаконного игорного бизнеса казахстанца задержали в Московской области
НУР-СУЛТАН. 9 ОКТЯБРЯ - Разыскиваемого за организацию незаконного игорного бизнеса казахстанца задержали в Московской области, сообщили в департаменте полиции Нур-Султана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Одного из участников транснациональной организованной преступной группы задержали на территории города Химки Московской области. Установлено, что с 2013 по 2018 годы участники группы в составе граждан России и Казахстана под видом деятельности букмекерской конторы организовали незаконный игорный бизнес - электронное казино", - сообщили в полиции. 

 
Скрываясь от уголовного преследования, 39-летний мужчина с 2019 года находился в розыске. 
 

Ему вменяется создание транснациональной организованной группы и руководство ею, а равно участие в ней и организация незаконного игорного бизнеса. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания города Химки РФ, решается вопрос его экстрадиции в Республику Казахстан", - проинформировали в департаменте полиции Нур-Султана. 


 

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