Разыскиваемого за организацию незаконного игорного бизнеса казахстанца задержали в Московской области

Возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК (Кража). В ходе досудебного расследования полицейские установили причастность подозреваемого еще к одному аналогичному преступлению.

КАРАГАНДА. 8 ОКТЯБРЯ - 22 сентября в Центральный отдел полиции управления полиции Караганды обратилась 90-летняя жительница города с заявлением о краже металлического гаража, в котором находились три колеса и строительные материалы. Сумма ущерба составила 750 тысяч тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

ТУРКЕСТАН. 8 ОКТЯБРЯ - В ходе мониторинга соцсетей полицейские Туркестанской области выявили в "ВКонтакте" и "Telegram" запрещенный контент религиозного характера, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Полицейские установили авторов постов. Ими оказались двое жителей Жетысайского района, приверженцы деструктивных религиозных течений, сообщает пресс-служба департамента полиции Туркестанской области.

Согласно экспертизе, аудиозаписи и лекции, размещенные в соцсетях содержат пропаганду и агитацию к насильственному изменению конституционного строя, а также призывали к нарушению целостности страны и подрыву безопасности государства.

Постановлением суда двух мужчин признали виновными по статье 453 КоАП РК (Изготовление, хранение, ввоз, перевозка, распространение на территории РК продукции средств массовой информации, а равно иной продукции) и привлекли к административной ответственности в виде штрафа в сумме 58 345 тенге с каждого.