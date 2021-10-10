Разыскиваемого за организацию незаконного игорного бизнеса казахстанца задержали в Московской области

КАРАГАНДА. 8 ОКТЯБРЯ - 22 сентября в Центральный отдел полиции управления полиции Караганды обратилась 90-летняя жительница города с заявлением о краже металлического гаража, в котором находились три колеса и строительные материалы. Сумма ущерба составила 750 тысяч тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как оказалось, злоумышленник ночью с помощью манипулятора погрузил гараж на грузовой транспорт и скрылся. Об этом свидетельствовали следы от протекторов шин, оставленные на месте преступления, сообщает Polisia.kz
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5 октября в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали 30-летнего мужчину. Подозреваемый признался в содеянном. Вещественное доказательство - металлический гараж - изъято.
Возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК (Кража). В ходе досудебного расследования полицейские установили причастность подозреваемого еще к одному аналогичному преступлению.
Год назад похожее преступление произошло
в Петропавловске.
ТУРКЕСТАН. 8 ОКТЯБРЯ - В ходе мониторинга соцсетей полицейские Туркестанской области выявили в "ВКонтакте" и "Telegram" запрещенный контент религиозного характера, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Полицейские установили авторов постов. Ими оказались двое жителей Жетысайского района, приверженцы деструктивных религиозных течений, сообщает пресс-служба департамента полиции Туркестанской области.
Согласно экспертизе, аудиозаписи и лекции, размещенные в соцсетях содержат пропаганду и агитацию к насильственному изменению конституционного строя, а также призывали к нарушению целостности страны и подрыву безопасности государства.
Постановлением суда двух мужчин признали виновными по статье 453 КоАП РК (Изготовление, хранение, ввоз, перевозка, распространение на территории РК продукции средств массовой информации, а равно иной продукции) и привлекли к административной ответственности в виде штрафа в сумме 58 345 тенге с каждого.
ТУРКЕСТАН. 8 ОКТЯБРЯ - Житель Туркестана задержан по подозрению в мошенничестве, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В Туркестане в полицию обратилась местная жительница с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что неизвестные лица незаконно оформили на ее имя кредит на крупную сумму. Данный факт зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований по статье УК РК "Мошенничество".
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого, жителя областного центра.
Как выяснилось, молодой человек ранее работал банковским сотрудником. Установлено, что за четыре месяца до этого подозреваемый незаконно оформил на одну из посетительниц банка около пяти миллионов тенге. Полученные путем мошенничества деньги мошенник потратил на собственные нужды, сообщает Polisia.kz
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В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование, выясняется причастность подозреваемого к совершению других аналогичных фактов мошенничества.