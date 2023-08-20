Резонансное убийство: в Арыси застрелили двух спортсменов

По некоторым данным, оба подозреваемых являются уроженцами Арыси, им по 19 лет

Фото: otyrar.kz

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Туркестан. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Двое мужчин пришли в дом к известному в городе спортсмену и открыли огонь. В результате два человека погибли на месте, еще двое попали в больницу с ранениями, сообщает " - Двое мужчин пришли в дом к известному в городе спортсмену и открыли огонь. В результате два человека погибли на месте, еще двое попали в больницу с ранениями, сообщает " Отырар"





Один из погибших, хозяин дома Алмас Жолдасов, бывший спортсмен, боксер, призер и чемпион многих соревнований. Последние 20 лет он жил в Алматы, но часто бывал в Арыси, где строил дом. Местные жители рассказывают, что он помогал молодым спортсменам. Вот и в этот раз с ним был 23-летний Жандаулет Кабылов. Он тоже погиб. Свидетели говорят, у обоих были огнестрельные ранения в голову.





Еще двое мужчин, находившиеся во дворе дома, получили ранения. Один из них - друг хозяина дома, полицейский, официально он был в отпуске. Оба пострадавших в больнице.





Полицейские ищут подозреваемых третьи сутки: останавливают подозрительные автомобили, проверяют документы у водителей и осматривают транспорт.





По некоторым данным, оба подозреваемых являются уроженцами Арыси, им по 19 лет.





В настоящее время сформирована специальная оперативно-следственная группа и принят план их поимки. Принимаются необходимые меры по установлению и задержанию подозреваемых. Обстановка происшествия уточняется", - рассказал старший оперуполномоченный по особо важным делам управления криминальной полиции ДП Туркестанской области Ермек Сарсенбаев.





8 августа семнадцатилетнего подростка застрелили во время массовой драки в селе Байдибек би в Алматинской области.





Беременная врач зарезала своего супруга и заявила , что сделала это в порядке самообороны. В одном из экибастузских инстаграм-пабликов опубликовано видео ее обращения к президенту страны, в котором она рассказывает свою историю.



