В Алматинской области медсестру смертельно ранили на рабочем месте

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Конаев. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 7 августа около 17.00 в больницу Карасайского района поступила 45-летняя женщина с проникающими колото-резаными ранами грудной полости. Женщина впоследствии скончалась, - 7 августа около 17.00 в больницу Карасайского района поступила 45-летняя женщина с проникающими колото-резаными ранами грудной полости. Женщина впоследствии скончалась, сообщает пресс-служба МВД РК.





Данный факт зарегистрирован в ЕРДР районной полиции по статье 99 УК РК (Убийство). Полицейские в течение часа по горячим следам задержали 42-летнего подозреваемого жителя села Кошмамбет. В настоящее время проводятся следственные мероприятия с назначением судебно-медицинской экспертизы для обеспечения полноты, всесторонности и объективности в расследовании указанного факта.





Смертельное ранение женщина получила на рабочем месте. По словам задержанного, это произошло на фоне личных отношении и не связано с ее профессиональной деятельностью.





Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК не подлежит разглашению.





В Казахстане в последнее время наблюдается ухудшение криминогенной обстановки.





Ранее в Павлодарской области задержали 48-летнего жителя областного центра, подозреваемого в разбойном нападении.





Руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today заявила , что преступлений в отношении женщин стало больше. По ее словам, преступления за эти годы стали более шокирующими и жестокими.





Стоит отметить, что в Казахстане также участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.





Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?".





Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".





Напомним, в мае в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс. В соцсетях люди требуют наказать зачинщиков.





В начале июля в соцсетях появился видеоролик, на котором запечатлено нападение на мужчину с ребенком на руках в одном из торговых центров столицы. Стало известно, что напавший на мужчину с ребенком - профессиональный казахстанский боксер.





По данному факту было начато досудебное расследование по статье 293 УК РК (Хулиганство).



