Родителям талгарского лжетеррориста грозит крупный штраф

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За заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 14,5 млн тенге

Конаев. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники полиции изобличили несовершеннолетнего лжетеррориста в Алматинской области, сообщает - Сотрудники полиции изобличили несовершеннолетнего лжетеррориста в Алматинской области, сообщает Polisia.kz





Напомним , 30 ноября в дежурную часть управления полиции Талгарского района поступила информация о заложенной бомбе в одном из колледжей Талгара.





На место происшествия были вызваны саперы, кинологи и другие специалисты, которые осмотрели все помещения. Информация не подтвердилась. Правонарушение было зарегистрировано в ЕРДР УП Талгарского района по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".





В ходе оперативно-розыскных работ сотрудники УПЭ ДП совместно с ДКНБ по Алматинской области установили личность подозреваемого. Им оказался 13-летний местный житель.





В настоящее время следователями в присутствии законных представителей и психологов с участием несовершеннолетнего проводятся все необходимые следственные действия.





За заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 5 тысяч МРП (на сегодняшний день это 14,5 млн тенге), либо исправительных работ в том же размере, либо ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.