07.06.2024, 17:13 30986
Рога сайги на 1,2 млрд тенге обнаружили на чердаке дома жителя Жетысуской области
Досудебное расследование продолжается
Фото: polisia.kz
Рассказать друзьям
Талдыкорган. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Рога сайги на 1,2 млрд тенге обнаружили на чердаке дома 39-летнего жителя Жетысуской области, сообщает Polisia.kz.
На территории Панфиловского района был задержан мужчина 39 лет. При обыске на чердаке дома были обнаружены семь картонных коробок, обмотанных скотчем. Внутри этих коробок находились рога сайгака в количестве 464 штуки", - проинформировал заместитель начальника ДП Ельдар Абдикенов.
Подчеркивается, что предварительная сумма ущерба оценивается в более чем 1,2 млрд тенге.
Однако окончательная сумма ущерба будет определена по результатам экспертизы. Досудебное расследование продолжается, и все обстоятельства дела тщательно изучаются", - добавили в полиции.
Ранее более 30 сайгаков убили браконьеры в Кызылординской области.
новости по теме
08.06.2024, 11:43 5426
На 7,3 млн тенге оштрафовали браконьеров на Каспии
Фото: КНБ РК
Рассказать друзьям
Астана. 8 июня. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 апреля по 31 мая пограничная служба КНБ в Атырауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областях и прилегающих к ним территориальных водах на Каспийском море провела рыбоохранную акцию "Бекіре-2024", сообщает пресс-служба КНБ РК.
В результате задержано 90 нарушителей режима территориальных и внутренних вод, 72 нарушителя пограничного режима и 69 плавательных средств.
Изъято большое количество орудий браконьерского лова, в том числе свыше 263 км сетей и 20 тысяч крючьев.
В естественную среду обитания выпущено 1 085 рыб осетровых пород (весом 5 536 кг), 65 474 рыб частиковых пород (весом 52 571 кг), а также 67 тюленей.
Общая сумма наложенных административных штрафов превысила 7,3 млн тенге.
В отношении трех граждан Казахстана возбуждены уголовные дела за незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к использованию видами растений или животных, их частями или дериватами.
Предотвращенный ущерб государству оценивается в 2,3 млрд тенге.
08.06.2024, 09:45 9826
Генпрокуратура опротестует приговор по делу экс-руководителя "Казселезащиты"
Фото: polisia.kz
Рассказать друзьям
Астана. 8 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Генпрокуратуре РК сделали заявление по поводу оправдательного приговора по делу экс-руководителя ГУ "Казселезащита" МЧС РК Карима Кокрекбаева.
Напомним, 7 июня специализированным межрайонным судом по уголовным делам Алматинской области с участием присяжных заседателей оглашен оправдательный приговор в отношении бывшего руководителя ГУ "Казселезащита" МЧС РК Кокрекбаева К.Н. Он обвинялся в неоднократном получении взятки в особо крупном размере группой лиц.
На указанный приговор суда прокуратурой будет внесено апелляционное ходатайство об его отмене", - сообщили в надзорном органе.
07.06.2024, 20:43 24381
В Степногорске задержали три бригады "черных" старателей
С начала года привлечено к ответственности свыше 400 "черных" старателей
Рассказать друзьям
Степногорск. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - При координации прокуратуры Степногорска в апреле подразделением по борьбе с организованной преступностью пресечена деятельность трех нелегальных старательских бригад, которые занимались хищением золота, сообщает пресс-служба прокуратуры Акмолинской области.
В ходе операции изъято три мини-цеха по переработке руды, более 8 тонн золотосодержащего концентрата и несколько десятков комплектов контрафакта и ювелирных изделий.
Только в 2024 году сотрудниками полиции задержано и привлечено к ответственности свыше 400 черных старателей, также зарегистрировано восемь уголовных дел.
Работа в этом направлении продолжается и находится на контроле.
07.06.2024, 11:03 37986
Лжесотрудницу КНБ арестовали в Туркестанской области
За денежное вознаграждение она обещала прекратить проверочные мероприятия со стороны ДЭР и ДКНБ
Рассказать друзьям
Туркестан. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Лжесотрудницу КНБ задержали в Туркестанской области при получении взятки в размере 6 млн тенге, сообщает Агентство по финансовому мониторингу.
Представлявшаяся сотрудницей КНБ гражданка обещала за денежное вознаграждение в размере 12 млн тенге прекратить проверочные мероприятия со стороны ДЭР и ДКНБ.
Подозреваемую в мошенничестве задержали при получении половины суммы - 6 млн тенге.
По данному факту начато досудебное расследование.
Ранее в Алматы задержали лжесотрудника Антикора, который обманным путем забрал 1 млн тенге у руководителя одного из предприятий Алматинской области за оказание общего покровительства.
06.06.2024, 20:14 60071
В Алматы сотрудников метро подозревают в хищении крупной суммы
Они купили запчасти для локомотивов по завышенной цене
Рассказать друзьям
Алматы. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Последний анализ показал, что сотрудники ГКП "Метрополитен" купили первичные резиновые пружины для локомотивов по завышенной цене на сумму 137 млн тенге, сообщает пресс-служба Главной транспортной прокуратуры.
Этот вывод также подтвердил аудиторский отчет ГКП "Метрополитен", в связи с чем транспортной прокуратурой зарегистрировано досудебное расследование, которое в настоящее время осуществляется Антикоррупционной службой по Алматы.
Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
06.06.2024, 17:20 63996
В ЗКО суд вынес приговор по делу о групповом изнасиловании девочки
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Уральск. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Западно-Казахстанской области вынес приговор по делу о групповом изнасиловании несовершеннолетней, сообщает пресс-служба Верховного суда.
Рассмотрено уголовного дело в отношении Р. и четверых несовершеннолетних - А., Н., Қ. и М. (...) Суд назначил Р. наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет лишения свободы. Несовершеннолетним по совокупности преступлений, М. и Н. окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет и 6 месяцев, а А. и Қ. - 8 лет лишения свободы", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что приговор суда не вступил в законную силу.
Установлено (судом. - Прим. ред): 11 мая 2023 года А. и Н. в торговом доме нанесли телесные повреждения В., сделавшему замечание курящему Н. 23 мая 2023 года Қ. незаконно завладел без цели хищения автомобилем "Лада", причинив его владельцу ущерб в 725 тысяч тенге. 29 мая 2023 года Қ. незаконно проник в автомашину Hyundai и похитил денежные средства, причинив владельцу ущерб в более 1 млн тенге. 10 июня 2023 года А. и М. незаконно проникли в автомашину Volkswagen, откуда похитили мобильный телефон, причинив владельцу ущерб в 130 тысяч тенге; 11 июня 2023 года на съемной квартире подсудимые группой лиц изнасиловали малолетнюю. А., воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшей, совершил иные действия сексуального характера", - добавили в пресс-службе.
Напомним, летом прошлого года стало известно, что в ЗКО школьников подозревают в групповом изнасиловании.
06.06.2024, 16:26 67861
Гибель пяти горняков на шахте имени Ленина: суд вынес приговор
Четверым подсудимым назначено от четырех до пяти лет лишения свободы
Рассказать друзьям
Шахтинск. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Четверых подсудимых признали виновными в деле о взрыве на шахте имени Ленина и гибели пяти горняков, сообщает пресс-служба Шахтинского городского суда Карагандинской области.
На скамье подсудимых по делу о взрыве на шахте имени Ленина и гибели пяти шахтеров оказались четыре человека. Они обвинялись в нарушении правил безопасности при ведении горных или строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
При проведении работ по бурению восстающих газодренажных и дренажных скважин из выработки породного бремсберга произошло загазирование метаном предельной нормы с выходом повышенного количества газа и пыли. Далее вследствие образования искры произошло возгорание газа метана с последующим взрывом. В результате образовавшейся взрывной волны пять шахтеров погибли на месте, четырем шахтерам - причинены средний и тяжкий вред здоровью", - говорится в материалах суда.
Суд признал всех четверых виновными и назначил им наказание от четырех до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в горнодобывающей сфере на срок 3 года.
Напомним, авария, унесшая жизни пяти шахтеров, произошла 3 ноября 2022 года на шахте имени Ленина, дочернем предприятии "АрселорМиттал Темиртау". После случившейся трагедии правительство Казахстана начало вести переговоры о возможном выходе ArcelorMittal из состава металлургического комбината.
06.06.2024, 12:09 78206
Наркотики под видом обычных товаров провозили в Казахстан из-за рубежа
Часть наркотиков выращивали в нарколаборатории в Алматы
Рассказать друзьям
Алматы. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Незаконный оборот наркотических средств через государственную границу РК в особо крупном размере, совершенный группой лиц, пресечен Агентством по финансовому мониторингу совместно с сотрудниками департамента полиции Алматы при координации прокуратуры.
При проведении оперативных мероприятий в городах Алматы, Астане и Уральске установлены и задержаны лица, получавшие из-за рубежа наркотические средства, которые в дальнейшем реализовывали на территории страны, при этом доставка изготовленных наркотиков по регионам производилась под видом обычных товаров народного потребления", - сообщили в АФМ.
Изъято около 60 граммов гашишного масла, 700 граммов марихуаны, а также в Алматы выявлена лаборатория по выращиванию веществ растительного происхождения, имеющих признаки наркотических средств.
В настоящее время проводится досудебное расследование. Четверо задержанных водворены в ИВС.
Читаемое
08.06.2024, 09:56Казахстанку избрали в комитет ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 08.06.2024, 09:459636Генпрокуратура опротестует приговор по делу экс-руководителя "Казселезащиты" 08.06.2024, 10:138636Пожар произошел в резервате "Семей орманы" 08.06.2024, 11:128171На какие лекарства внедрят обязательную маркировку в Казахстане 08.06.2024, 11:277731Автомобильные КПП на границе с Китаем не будут работать 10 июня 01.06.2024, 09:46215761В Павлодарской области спустя три недели нашли тело утонувшего капитана судна 01.06.2024, 19:05212441В Жетысуской области произошла утечка серной кислоты из вагона-цистерны 02.06.2024, 14:07186496В Стамбуле обрушился многоэтажный жилой дом 03.06.2024, 11:01156641Напавшего с ножом на работника скорой пьяного дебошира задержали в Астане 01.06.2024, 19:51134191Школьники пришли на экскурсию в Акорду в честь Дня защиты детей 22.05.2024, 16:05344126Заболеваемость сахарным диабетом стремительно растет в Казахстане 16.05.2024, 16:15319981В Алматы сносят нелегально построенные магазин и столовую 22.05.2024, 15:23Благотворительный фонд "Халык" и Halyk Bank начали выплачивать компенсацию пострадавшим от наводнений311406Благотворительный фонд "Халык" и Halyk Bank начали выплачивать компенсацию пострадавшим от наводнений 20.05.2024, 20:03302276Движение по трассе Атырау - Индер закрывают 20.05.2024, 18:58295471Защитные дамбы строят на трассе Атырау - Индер
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Эра космоса в мировой истории началась с подвига Юрия Гагарина. В Алматы в честь первого космонавта назван проспект. Считаете ли Вы необходимым любое переименование проспекта Гагарина?