Руководитель KMG EP-Catering оштрафован на 56 млн тенге за взятку

Актау. 29 января. Kazakhstan Today - Актауский городской суд признал виновным генерального директора ТОО "KMG EP-Catering" (100%-ная дочерняя организация АО "НК "КазМунайГаз") в получении взятки, передает Kazakhstan Today.

28 января Актауским городским судом Б.Н. Киялбаев признан виновным в получении взятки и осужден к штрафу в размере 56 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать определенные должности на государственной службе", - сообщили в Антикоррупционной службе РК.

Ранее антикоррупционной службой Мангистауской области проводилось следствие в отношении генерального директора ТОО "KMG EP-Catering" по подозрению в получении от индивидуального предпринимателя взятки в сумме 3 млн тенге за положительное решение вопроса по приобретению и поставке продуктов питания и дальнейшее покровительство.

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