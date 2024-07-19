18.07.2024, 13:20 48461
Руководитель отдела образования Талдыкоргана получил 11 лет за взятки и хищения
Фото: Pexels.com
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Талдыкорган. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам области Жетісу огласил приговор в отношении экс-руководителя отдела образования Талдыкоргана Жандоса Джолдыханова.
Он признан виновным в получении взятки в размере 280 млн тенге от главного бухгалтера этого же отдела за сокрытие фактов хищения бюджетных средств и неувольнение с работы", - сообщили в пресс-службе Агентства по противодействию коррупции.
Суд приговорил его к 11 годам лишения свободы. Джолдыханов также пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.
Приговор не вступил в законную силу.
В Антикоре напомнили, что в области завершено ранее начатое расследование в отношении должностных лиц отдела образования Талдыкоргана по факту создания организованной преступной группы и участия в ней в целях хищения бюджетных средств.
Устойчивая организованная преступная группа занималась противоправными деяниями на территории г. Талдыкорган в период с января 2020 года по март 2023 года. Они на системной основе совершали хищения бюджетных средств путем перечисления заработной платы физическим лицам, фактически не работавшим в сфере образования, а также на свои личные счета. В результате преступных действий государству причинен ущерб в размере 4,3 млрд тенге", - сообщили в Антикоре.
Ранее Антикор заявил о хищении свыше 15 миллиардов тенге с начала прошлого года в сфере образования. В июле прошлого года глава Агентства по противодействию коррупции Асхат Жумагали заявил, что образование - одна из наиболее коррумпированных сфер в Казахстане.
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19.07.2024, 10:19 18306
Ущерб в 1,5 млрд тенге: незаконную постановку на учет грузовиков осуществляли в Павлодарской области
Фото: скриншот из видео АФМ
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Павлодар. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Группа лиц, осуществлявшая незаконную первичную регистрацию транспортных средств из дальнего зарубежья с целью извлечения материальной выгоды, выявлена Агентством по финансовому мониторингу, сообщили в пресс-службе АФМ.
Данные лица в период с июня по август 2021 года, на системной основе за материальное вознаграждение осуществили незаконную постановку на первичную регистрацию более 150 грузовых автомашин в Павлодарской области. Они использовали фиктивные квитанции об уплате сбора за первичную регистрацию, вносили в информационную систему заведомо ложную информацию, что повлекло уклонение от оплаты за первичную регистрацию и утилизационного сбора с причинением ущерба государству на общую сумму более 1,5 млрд тенге", - говорится в сообщении.
С санкции суда на все незаконно зарегистрированные транспортные средства наложены аресты, в отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
18.07.2024, 16:07 44536
Задержан врио главы департамента экологии ВКО: стали известны подробности
Фото: Depositphotos
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Усть-Каменогорск. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Агентстве по противодействию коррупции Казахстана раскрыли подробности задержания временно исполняющего обязанности главы департамента экологии Восточно-Казахстанской области.
Установлен факт взяточничества в особо крупном размере при реконструкции участка автомобильной дороги республиканского значения Калбатау - Майкапшагай. 13 июля 2024 года после получения части взятки в сумме 8,5 млн тенге из ранее оговоренных 130 млн тенге изобличен врио руководителя департамента экологии по Восточно-Казахстанской области", - проинформировали в пресс-службе.
По данным Антикора, денежные средства передавались заместителем директора дорожно-строительной компании за общее покровительство и непривлечение к административной ответственности за нарушения экологического законодательства.
Должностное лицо и руководитель компании задержаны и с санкции суда заключены под стражу. Расследование продолжается", - добавили в пресс-службе.
Напомним, вчера в некоторых СМИ появилась информация о задержании врио главы департамента экологии Восточно-Казахстанской области.
18.07.2024, 15:12 46346
Жителя Абайской области приговорили к пожизненному лишению свободы по делу об истязании и убийстве ребенка
Фото: Depositphotos
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Семей. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Абайской области приговорил 38-летнего местного жителя к пожизненному лишению свободы по делу об истязании и убийстве ребенка, сообщает пресс-служба суда.
Суд приговорил обвиняемого к пожизненному лишению свободы, признав его виновным в развратных действиях сексуального характера в отношении малолетнего ребенка, истязании и убийстве малолетнего", - проинформировали в пресс-службе.
Судом установлено, что житель области, находясь дома в алкогольном опьянении без одежды при малолетних детях, совершил развратные действия сексуального характера в отношении своей 9-летней дочери.
Мужчина подверг физическим и моральным истязаниям 4-летнего ребенка, оставленного супруге мужчины в качестве няни матерью, уехавшей на заработки. Все 4 месяца пребывания ребенка в доме у мужчины было к нему неприязненное отношение. И однажды с целью убить мальчика он несколько раз ударил его. От полученных травм ребенок скончался. Ожидая его смерти, мужчина никакой помощи ему не оказал. А после, положив тело ребенка в сумку, спустил в яму придорожного туалета", - сообщили в суде.
Отмечается, что супруга обвиняемого на протяжении всего времени пребывания мальчика у нее дома не предприняла должных мер по его защите и обеспечению безопасности.
Супруга признана виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей и приговорена к 2,5 года лишения свободы с лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними, сроком на 3 года", - добавили в пресс-службе.
Также подчеркивается, что приговор суда не вступил в законную силу.
Напомним, в июне в Казахстане вступил в силу закон о семейно-бытовом насилии, который ужесточает ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей. Он призван укрепить институт семьи и обеспечить безопасность несовершеннолетних.
Также в Министерстве просвещения Казахстана разработали программу помощи детям, пострадавшим от насилия, которая в ближайшее время начнет действовать в регионах страны.
17.07.2024, 19:43 83111
Чиновник получил 11 лет лишения свободы за взятку в 80 млн тенге
Экс-глава отдела образования требовал за покровительство 380 млн тенге
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Талдыкорган. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В СМУСе Жетысуской области рассмотрено уголовное дело в отношении обвиняемого в покушении на получение взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба суда.
Судом установлено, что бывший руководитель отдела образования обнаружил крупное хищение бюджетных средств бухгалтером и ее двумя подельниками. Он потребовал от бухгалтера увольнения с занимаемой должности либо взятку за покровительство в 380 млн тенге. Бухгалтер с подельниками собрали 200 млн тенге и передали их через водителя. Позже, когда руководитель потребовал оставшуюся сумму взятки, бухгалтер обратилась в правоохранительные органы и руководитель был задержан при получении взятки в 80 млн тенге.
Вина подсудимого подтверждается показаниями свидетелей, заключениями судебных экспертиз, материалами уголовного дела и другими собранными по делу доказательствами.
Подсудимый признан виновным и приговорен к 11 годам лишения свободы.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Ранее экс-полицейский из Павлодара получил три года за взятку в 100 тысяч тенге.
Глава ДУИС СКО задержан по подозрению в коррупции.
16.07.2024, 15:10 129306
В Алматы мопедист ударил девушку
Фото: Depositphotos
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Алматы. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы водитель мопеда ударил девушку, передает корреспондент агентства.
В Сети появились кадры, снятые пострадавшей. По данным телеграм-паблика Kris_p_almaty, инцидент произошел вечером 15 июля в Ауэзовском районе города Алматы.
Шла по тротуару, подошла к проезжей части. Там подъезжало такси. Я ему по тротуару туда сюда с мебелью ездить мешала", - говорится в публикации.
В департаменте полиции мегаполиса уточнили, что с заявлением по данному факту потерпевшая обратилась сегодня.
Возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс мероприятий по установлению личности водителя мопеда и его привлечению к ответственности. С целью установления степени тяжести телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза", - проинформировали в департаменте.
Отметим, что случаи избиения женщин участились в Алматы и по всему Казахстану. Недавно в Алматы житель Тараза разбил телефон своей бывшей супруги, несколько раз бросив его на брусчатку, затем нанес ей рукой сильный удар в область головы, от которого жертва упала. Преступник подвергнут административному аресту. Ранее еще на одного гражданина завели уголовное дело по факту избиения девушки в Алматы.
В Актасе на видео засняли жестокое избиение женщины около школы. Удары дебошир сопровождал оскорблениями.
Житель Павлодара избил беременную супругу брата. Спасти почти доношенного малыша не удалось.
Один из громких инцидентов произошел в Алматы весной прошлого года, когда при попытке молодых людей предотвратить избиение женщины на улице они подверглись организованному нападению группы криминальных элементов, которое привело к тяжким последствиям для здоровья одного из парней.
Резонансным стало дело об убийстве Салтанат Нукеновой в ноябре прошлого года в Астане. Супруга Нукеновой - бывшего министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева признали виновным в истязании и убийстве с особой жестокостью и приговорили к 24 годам лишения свободы. Его родственник Бакытжан Байжанов признан виновным в том, что в день убийства он совершил заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления, совершенного Бишимбаевым. Он проведет в колонии 4 года.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".
16.07.2024, 09:47 135181
Участников преступной молодежной группировки задержали в Шымкенте и Алматы
Задокументированы факты криминальных разборок с применением оружия
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Шымкент. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Преступную деятельность молодежной группировки пресекли сотрудники МВД РК. Участников группы оперативники УБОП департамента полиции Шымкента задержали на территории Шымкента и Алматы, сообщает Polisia.kz.
В отношении них задокументированы факты криминальных разборок с применением оружия за передел сферы влияния по "крышеванию" увеселительных заведений. В полицию доставлены 14 лиц, проведены обысковые мероприятия, по результатам которых изъяты огнестрельное оружие и патроны", - сообщили в МВД.
В настоящее время проводится расследование.
15.07.2024, 21:03 155956
Убийство семилетней Миланы в Экибастузе: суд вынес приговор
Фото: polisia.kz
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Павлодар. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре вынесли приговор убийцам семилетней Миланы Давыдовой, сообщает пресс-служба специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области.
Судом установлено, что девочка днем застала свою мать и ее знакомого за интимной близостью и сообщила, что расскажет об этом своему отцу. Узнав об этом, взрослые, будучи в алкогольном опьянении, решили убить ребенка. Мать несколько раз сильно ударила дочь по голове, а после того как та упала на пол, стала бить ее ремнем до потери сознания. Далее мужчина задушил девочку ремнем на глазах у ее малолетнего брата.
Вина подсудимых доказана показаниями свидетелей, заключениями судебных экспертиз и другими исследованными в суде доказательствами.
Мужчина ранее судим, страдает зависимостью от психоактивных веществ, преступление совершил в алкогольном опьянении. С учетом этого и обстоятельств совершения особо тяжкого преступления мужчина приговорен к пожизненному лишению свободы.
В связи с тем, что пожизненное лишение свободы женщинам не назначается, суд приговорил мать девочки к 20 годам лишения свободы. Также она лишена права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.
Приговор в законную силу не вступил.
Напомним, убийство семилетней Миланы Давыдовой в Экибастузе вызвало широкий общественный резонанс. Пропавшую девочку полицейские и волонтеры искали двое суток. В ходе поисково-спасательных работ было обнаружено тело ребенка.
15.07.2024, 18:37 146831
Мотоциклистов избили в горах Алматинской области
Возбуждено уголовное дело
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Конаев. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Алматинской области ищет мужчин, напавших на мотоциклистов в горах.
14 июля в полицию Карасайского района Алматинской области поступило заявление о том, что в горах "Известковый" группа людей подверглась нападению неизвестных. Потерпевший сообщил, что нападавшие обвинили его и его друзей в том, что они напугали животных, после чего избили его хлыстом и угрожали оружием", - сообщили в ДП региона.
Возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию нападавших.
Напомним, в начале июля в частной клинике 41-летний пьяный актюбинец забрал у девушки-кассира сотовый телефон, а пришедшего к ней на помощь охранника два раза ударил кулаком по лицу и голове. Мужчина упал, а при попытке встать получил от нападавшего еще один удар ногой в лицо.
В Актау неизвестный избил фельдшера скорой помощи.
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