К дисциплинарной ответственности привлекли руководство АО "KEGOC"

Системным оператором АО "KEGOC" не введен в эксплуатацию в запланированные сроки программный комплекс

Фото: Минэнерго РК

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Астана. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - За срыв отчетного срока ввода программного комплекса и необеспечение полноценного функционирования программы руководством Министерства энергетики Казахстана к дисциплинарной ответственности привлечен курирующий заместитель первого руководителя АО "KEGOC", - За срыв отчетного срока ввода программного комплекса и необеспечение полноценного функционирования программы руководством Министерства энергетики Казахстана к дисциплинарной ответственности привлечен курирующий заместитель первого руководителя АО "KEGOC", сообщает пресс-служба министерства.





Системным оператором АО "KEGOC" не введен в эксплуатацию в запланированные сроки программный комплекс, являющийся автоматизированным механизмом балансирующего рынка электроэнергии в режиме реального времени - система балансирующего рынка электрической энергии", - заявили в Минэнерго.





Подчеркивается, что от автоматизации зависит функционирование механизма единого закупщика электроэнергии в реальном времени, который позволяет выстраивать процессы оптимального планирования суточных графиков производства-потребления электрической энергии для субъектов оптового рынка электроэнергии.





Напомним, с 1 июля 2023 года в Казахстане введен механизм единого закупщика электроэнергии и балансирующего рынка электрической энергии в режиме реального времени.





Этот механизм направлен на решение требующих незамедлительного урегулирования текущих вопросов, связанных с обеспечением энергетической безопасности страны.