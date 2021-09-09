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Руководство столичного детского дома украло 25,9 млн тенге, выделенных на закуп продуктов для воспитанников

08.09.2021, 11:46 14419
Руководство столичного детского дома украло 25,9 млн тенге, выделенных на закуп продуктов для воспитанников
Фото: иллюстрация
НУР-СУЛТАН. 8 СЕНТЯБРЯ - Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан выявило факт хищения 25,9 млн тенге из детского дома в Нур-Султане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Следствие установило, что директор и главный бухгалтер детского дома без проведения процедур правил госзакупок, заключали договоры на поставку продуктов питания с аффилированным подконтрольным предприятием. При этом владельцем компании являлся супруг главного бухгалтера", - рассказали в пресс-службе АФМ РК.

 
По информации ведомства, должностными лицами через данную компанию из выделенных 130 млн тенге похищены 25,9 млн тенге, предназначенные на закуп продуктов для детей-сирот.
 
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, добавили в АФМ.
 

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