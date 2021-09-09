Руководство столичного детского дома украло 25,9 млн тенге, выделенных на закуп продуктов для воспитанников

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Следствие установило, что директор и главный бухгалтер детского дома без проведения процедур правил госзакупок, заключали договоры на поставку продуктов питания с аффилированным подконтрольным предприятием. При этом владельцем компании являлся супруг главного бухгалтера", - рассказали в пресс-службе АФМ РК.
По информации ведомства, должностными лицами через данную компанию из выделенных 130 млн тенге похищены 25,9 млн тенге, предназначенные на закуп продуктов для детей-сирот.
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, добавили в АФМ.
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