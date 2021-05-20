Руководство столичного ДП разоблачило коррупционеров в собственных рядах

НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - В целях искоренения коррупции, наведения порядка в собственных рядах, а также повышения уровня доверия населения, руководством департамента полиции Нур-Султана самостоятельно выявлены факты превышения должностных полномочий начальником управления дознания департамента полиции Нур-Султана и другими должностными лицами этого же департамента, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, сообщает пресс-служба ДП Нур-Султана.

Управлением собственной безопасности департамента полиции Нур-Султана по моему поручению проводилась проверка в отношении руководителей среднего звена и других должностных лиц департамента по фактам коррупционных проявлений. По результатам проверки, в отношении них начато досудебное расследование", - заявил начальник ДП столицы Ержан Саденов.

Подробная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

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