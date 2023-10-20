19.10.2023, 08:50 71486
С начала года в Казахстане выявили около трех тысяч распространявших наркотики интернет-ресурсов
Фото: Polisia.kz
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Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Казахстана проводит мониторинг интернет-пространства для выявления сайтов, постов, блогов и рекламных объявлений, содержащих информацию о распространении наркотиков. С начала года выявлено свыше 2700 таких интернет-ресурсов.
Информация о них направляется в Министерство культуры и информации для блокирования", - сообщает Polisia.kz.
По данным МВД, нередки случаи, когда через социальные сети или интернет-сервисы под видом предложений курьерской работы, найма разнорабочих, в сфере обслуживания размещаются объявления о найме наркосбытчиков. В этом случае жертвой таких объявлений могут стать обычные граждане, в том числе несовершеннолетние.
Для выявления рекламных объявлений о найме в качестве закладчиков ведомство напрямую работает с одним из крупнейших сервисов объявлений OLX. Только с начала года по инициативе МВД компанией удалено свыше трех тысяч выявленных полицейскими и сотрудниками сервиса "маскирующихся" объявлений по найму закладчиков наркотиков. МВД создан чат с представителями государственных органов, OLX Group и волонтеров, где размещаются ссылки на подозрительные объявления, которые после оперативной проверки незамедлительно удаляются", - пояснил заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД Саркытбай Кусаинов.
Министерство внутренних дел предупреждает, что наркопреступления, совершенные с использованием интернет-ресурсов, относятся к категории особо тяжких преступлений, наказание за которые предусматривает лишение свободы от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось о блокировке 1,5 тысячи сайтов, распространявших наркотики.
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20.10.2023, 16:27 5706
Взрывы в военчасти Жамбылской области: фигурантам вынесен приговор
Фото: Кадр из видео
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Шымкент. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В военном суде Шымкента завершился судебный процесс по громкому делу о взрывах в военной части Жамбылской области в августе 2021 года.
На скамье подсудимых оказались шесть человек, все они военнослужащие, сообщает издание "Отырар".
Двоих из них суд признал невиновными. Двое осуждены по статье УК РК "Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия", однако они избежали тюремного заключения и были лишены званий подполковника.
Двоих солдат приговорили к лишению свободы сроком на 9 лет. Приговором суда они также обязаны выплатить ущерб в размере 24 млрд тенге.
Напомним, 26 августа 2021 года около 19.00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов. Огонь быстро перекинулся на хранилища, где были складированы инженерные боеприпасы. Пожар локализовать не удалось, он распространился на другие хранилища. Произошло возгорание и более 10 взрывов инженерных боеприпасов.
На складе в Жамбылской области хранилось более 500 тонн тротила. Была проведена эвакуация жителей близлежащих домов. В результате ЧП погибли 17 спасателей и военных, более 90 пострадали.
20.10.2023, 15:14 6576
В стране сформировался криминальный рынок труда для мошенников - депутат
Можно регистрировать на себя подставные ИП, работать инкассатором для мошенников, можно устроиться оператором криптообменника и помогать мошенникам легализовать украденное
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Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Юрий Ли рассказал о сформировавшемся криминальном рынке труда, где можно легко трудоустроиться и работать в интересах мошенников.
Соцсети наводнены рекламой легких заработков и лжеинвестиций, финпирамиды продолжают разорять граждан, которые используют кредиты в качестве инвестиционного капитала. В стране сформировался криминальный рынок труда, где можно рекламировать мошеннические телеграм-каналы, можно регистрировать на себя подставные ИП, работать инкассатором для мошенников, можно устроиться оператором криптообменника и помогать мошенникам легализовать украденное", - рассказал депутат.
По его словам, валовой поток украденных у казахстанцев денег технически обслуживается через банковские счета граждан, безнаказанно зарабатывающих на транзакциях свои проценты.
Юрий Ли подчеркнул, что утвержденная концепция повышения финансовой грамотности это декларативный документ, который не работает.
В связи с этим депутат предложил узаконить публичные списки недобросовестных финансовых организаций, имеющих признаки финансовых пирамид.
Данные списки публикуются, но никакой законодательной основы под этим нет. Сегодня организация появилась, завтра исчезла по непонятным причинам", - пояснил он.
Вместе с тем мажилисмен предложил ввести в Уголовный кодекс РК состав преступления для дропперов, лиц, которые оказывают в корыстных целях услуги по легализации похищенных денег. Кроме того, обобщить нормативным постановлением судебную практику по кражам путем незаконного доступа в информационную систему, по мошенничествам путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы и по созданию и руководству финансовой инвестиционной пирамидой.
Ранее замминистра внутренних дел Игорь Лепеха рассказал, что граждане Казахстана отдали интернет-мошенникам свыше 11 млрд тенге.
20.10.2023, 13:09 12306
Обманывали только казахстанцев: крупнейший мошеннический call-центр разоблачили на Украине
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Крупнейший мошеннический call-центр, который обманывал только казахстанцев, разоблачили в прошлом году на территории Украины, сообщил сегодня на заседании мажилиса замглавы МВД Игорь Лепеха.
Совместно с украинскими коллегами данный центр был ликвидирован. Задержано 40 подозреваемых, изъято большое количество компьютерной и иной спецтехники. Сейчас эксперты занимаются их разблокировкой для извлечения из них данных о казахстанцах, которых они обманули", - рассказал Лепеха.
По его словам, сложность расследования и пресечения трансграничной преступной деятельности зарубежных интернет-мошенников заключается не только в их местонахождении, то есть за пределами страны, но и в использовании ими хакерских программ.
Для того чтобы оставаться в тени, мошенники используют так называемых дропперов"из числа граждан Казахстана, которых они находят в телеграм-каналах. Им поручают открыть счета в нескольких банках, на которые в дальнейшем поступают деньги потенциальных потерпевших, определенную часть из которых дропперы оставляют себе (до 10 %), а оставшиеся зачисляют на указанные мошенниками банковские иные электронные счета. Так выводится порядка 90% похищенных денег, следы которых в дальнейшем теряются в криптовалютной системе", - пояснил замглавы МВД.
Еще одной проблемой, по его словам, является позднее обращение потерпевших в полицию.
Похищенные деньги снимаются со счетов и перенаправляются за границу еще до того, как граждане осознают, что стали жертвами мошенников. В среднем срок обращения в органы внутренних дел с момента совершения преступления составляет от 3 дней до нескольких месяцев", - пояснил Лепеха.
Он напомнил, что в ноябре прошлого года был разработан и запущен механизм блокирования зарубежных звонков с подменных номеров, используемых мошенниками.
С момента внедрения данного инструмента, то есть за 11 месяцев, пресечено свыше 37 млн попыток зарубежных мошенников дозвониться до наших граждан для реализации своих преступных целей", - уточнил спикер.
По его словам, таким образом удалось сократить на 20% количество случаев, когда мошенники представляются сотрудниками банков и правоохранительных органов, либо же предлагают оформить выгодный онлайн-заем. Также на 12% снизился уровень тяжкой и особо тяжкой категории этих преступлений.
Кроме того, с июля во всех регионах созданы специализированные следственно-оперативные группы CyberPol, которые напрямую работают с банками и операторами сотовой связи.
Это также позволяет при своевременном обращении потерпевших в полицию, снизить риски потери денег на стадии их вывода за пределы страны. Таким образом уже заблокированы попытки вывода мошенниками порядка 200 млн тенге", - рассказал Лепеха.
Также, по его словам, установлено 929 дропперов, банковские карты которых зарубежные мошенники использовали в своей преступной схеме.
Ранее Лепеха рассказал, что казахстанцы отдали интернет-мошенникам свыше 11 млрд тенге. По данным замглавы МВД, в текущем году зарегистрировано свыше 13 700 интернет-мошенничеств, в результате которых пострадало более 13,5 тысячи граждан.
Напомним, в Актау более 100 человек отдали деньги мошенникам, пообещавшим гранты в вузе. Кроме того, более ста детей пострадали от действий мошенников в Казахстане с начала года.
20.10.2023, 12:26 12191
Издевался над особенными детьми и пожилыми: студент-медик признал вину
Подсудимому грозит до семи лет лишения свободы
Фото: pexels
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Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане студент-медик, которого подозревают в издевательствах над особенными детьми и пожилыми, признал свою вину.
Как сообщает телеканал КТК, по громкому делу об издевательствах прошел допрос пострадавшей стороны. Сейчас подсудимый находится под домашним арестом. Он уже полностью признал свою вину, и рассмотрение дела пройдет в ускоренном режиме.
Сторона защиты тем временем просит максимального наказания. По словам адвоката потерпевшей стороны, после того как в хосписе узнали о случившемся, сотрудника просто уволили. После чего он благополучно устроился в детский реабилитационный центр. Издевательства продолжились и там.
Эти видео не единственные, утверждают пострадавшие. Дочь одной из них в суде рассказала, что на видео подсудимый якобы кормил ее мать подгузниками, привязав женщину к кровати. По версии обвинения, снятые ролики он рассылал своим друзьям. На вопрос судьи, зачем это было делать, подсудимый внятно ответить так и не смог.
Он издевался: избивал, заставлял какие-то упражнения делать, которые не предусмотрены по плану. Он одного из пострадавших, который на сегодняшний день погиб, заставлял есть свой кал. В видеоматериалах все есть, которые он сам же снимал на свой мобильный телефон, после чего распространял через WhatsApp-чат. Там есть переписки: "Еще видео отправишь?" и так далее. Избивали. Пожилой мужчина кушает, они просто по голове пинают, бьют, издеваются, матерятся", - заявил адвокат пострадавшего Мерхат Ахметолдин.
Суд ведет разбирательство по статье "Истязание". Максимальное наказание по ней - до семи лет лишения свободы. Родственники пострадавших запросили по 5 миллионов тенге морального ущерба. Обвиняемый иск признал частично. Рассмотрение дела продолжается.
Ранее сообщалось, что в Жетысуской области медик с диагнозом "параноидальная шизофрения" работал в детском лагере.
20.10.2023, 12:25 16371
Ювелирные изделия на 57 млн тенге пытались ввезти в Астану из Турции
За беспрепятственный ввоз контрабанды гражданка Турции дала крупную взятку сотруднику таможни
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Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Брендовые ювелирные изделия стоимостью 57 млн тенге пыталась провезти в Астану гражданка Турции, сообщает Агентство по финансовому мониторингу РК.
За беспрепятственное пересечение, досмотр и таможенное оформление багажа указанная гражданка дала 860 тысяч тенге должностному лицу таможенного поста столичного аэропорта", - сообщили в АФМ.
В настоящее время подозреваемые арестованы, в отношении них проводится досудебное расследование.
Ранее в аэропорту Астаны пресекли контрабанду золотых коллекционных монет на сумму 85 млн тенге.
В Лиге ювелиров Казахстана заявили, что поддельные и контрабандные золотые украшения наводнили ювелирный рынок страны.
20.10.2023, 12:00 16126
Казахстанцы отдали интернет-мошенникам свыше 11 млрд тенге
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Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Граждане Казахстана отдали интернет-мошенникам свыше 11 млрд тенге, сообщил заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха на парламентских слушаниях.
В текущем году зарегистрировано свыше 13 700 интернет-мошенничеств, в результате которых пострадало более 13,5 тысячи граждан, из них 70% жители городов, остальные 30% - из сельской местности. Социальный статус потерпевших разный. Это работники бюджетных сфер, госслужащие, пенсионеры, индивидуальные предприниматели и другие. Общий нанесенный ущерб гражданам составляет 11 млрд 355 млн тенге", - сообщил Игорь Лепеха.
По словам заместителя министра внутренних дел, принятыми мерами задержано и привлечено к уголовной ответственности 521 лицо, причастное к совершению 2,5 тысячи различных интернет-мошенничеств.
Также потерпевшим возмещен ущерб в размере 523 млн тенге.
В то же время все интернет-мошенничества, связанные с оформлением на доверчивых граждан онлайн-кредитов и займов, а также хищением их банковских накоплений, совершаются преступниками из-за рубежа, так называемыми зарубежными интернет-мошенниками. Именно они представляют главную экономическую угрозу для наших граждан", - подчеркнул он.
Игорь Лепеха сообщил, что преступники используют четыре самых распространенных способа обмана:
- первый - размещают онлайн-объявления о продаже товаров и предоставлении услуг;
- второй - обзванивают граждан, представляясь сотрудниками банков и правоохранительных органов, внушая и моделируя им различные ситуации;
- третий - предлагают выгодно вложить деньги в различные инвестиционные проекты;
- четвертый - создают фишинговые сайты разных компаний и организаций, через которые в последующем заполучают конфиденциальную информацию пользователей.
Напомним, в Актау более 100 человек отдали деньги мошенникам, пообещавшим гранты в вузе. Кроме того, более ста детей пострадали от действий мошенников в Казахстане с начала года.
19.10.2023, 19:51 52006
Подозреваемых в вымогательстве приверженцев деструктивного религиозного течения задержали в Уральске
Фото: Polisia.kz
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Уральск. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 19 октября ДП Западно-Казахстанской области при содействии ДКНБ по подозрению в систематическом вымогательстве крупной суммы и дорогих сотовых телефонов на сумму около 10 млн тенге у предпринимателей задержаны четыре жителя Уральска, сообщает Polisia.kz.
Подозреваемые являются приверженцами деструктивного религиозного течения, неоднократно судимы за совершение корыстно насильственных преступлений.
В ходе обысков изъято холодное оружие, наркотики, религиозные материалы и иные вещественные доказательства.
Осуществляется досудебное расследование по части 2 статьи 194 УК РК (Вымогательство).
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит.
В августе в Астане осудили участников криминальной группы, признанных виновными в совершении вымогательства и мошенничества.
Ранее в Костанае задержали группу вымогателей, состоящую из трех молодых людей, в возрасте от 18 до 20 лет. Подразделениями по борьбе с организованной преступностью МВД совместно с КНБ, при координации прокуратуры области Абай на территории Семея проведена спецоперация по задержанию преступной группы вымогателей.
19.10.2023, 16:24 61986
Житель Туркестанской области сознался в изнасиловании несовершеннолетних девочек
С заявлением в полицию об изнасиловании дочерей обратились две местные жительницы
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Туркестан. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетними девочками задержан 33-летний местный житель.
В полицию с заявлением об изнасиловании дочерей обратились две жительницы Отырарского района. По подозрению в совершении тяжкого преступления был задержан 33-летний местный житель, который признался в содеянном.
Полицейскими Туркестанской области проводится досудебное расследование. Создана специальная следственно-оперативная группа, сообщает издание "Отырар".
Расследование дела находится под моим личным контролем. Прошу сохранять спокойствие и ждать результатов расследования в рамках закона", - заявил начальник департамента полиции Туркестанской области Мурат Кабденов.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РК "Изнасилование".
Напомним, в Балхаше сексуальному насилию подверглись две трехлетние сестры-близнецы. Подозреваемым оказался их отчим - муж бабушки, которая является опекуном девочек. Детский омбудсмен рассказала шокирующие подробности по делу об изнасиловании детей в Алматинской области.
Также напомним, что сразу две школьницы заявили об изнасиловании в Туркестанской области.
Кроме того, в СКО извращенца, который насиловал собственных детей, приговорили к пожизненному сроку.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?