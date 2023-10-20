С начала года в Казахстане выявили около трех тысяч распространявших наркотики интернет-ресурсов

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Шымкент. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В военном суде Шымкента завершился судебный процесс по громкому делу о взрывах в военной части Жамбылской области в августе 2021 года.





На скамье подсудимых оказались шесть человек, все они военнослужащие, сообщает издание "Отырар"





Двоих из них суд признал невиновными. Двое осуждены по статье УК РК "Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия", однако они избежали тюремного заключения и были лишены званий подполковника.





Двоих солдат приговорили к лишению свободы сроком на 9 лет. Приговором суда они также обязаны выплатить ущерб в размере 24 млрд тенге.





Напомним, 26 августа 2021 года около 19.00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов. Огонь быстро перекинулся на хранилища, где были складированы инженерные боеприпасы. Пожар локализовать не удалось, он распространился на другие хранилища. Произошло возгорание и более 10 взрывов инженерных боеприпасов.





На складе в Жамбылской области хранилось более 500 тонн тротила. Была проведена эвакуация жителей близлежащих домов. В результате ЧП погибли 17 спасателей и военных, более 90 пострадали.