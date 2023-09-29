МВД Казахстана заблокировало 1,5 тысячи распространявших наркотики сайтов

На одном из сайтов объявлений было выявлено 1179 объявлений, содержащих пропаганду наркотиков

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Астана. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года Министерство внутренних дел Казахстана заблокировало 1,5 тысячи сайтов, распространявших наркотики, сообщает - С начала года Министерство внутренних дел Казахстана заблокировало 1,5 тысячи сайтов, распространявших наркотики, сообщает Polisia.kz





С начала года сотрудниками подразделений по противодействию наркопреступности зарегистрировано 51 досудебное производство по фактам рекламы наркотиков, 288 уголовных дел за распространение наркотиков через интернет. Заблокировано 1,5 тысячи сайтов, распространяющих наркотики", - сообщили в ведомстве.





По данным МВД, на ресурсе казахстанского сервиса объявлений OLX.kz выявлено 1179 объявлений, содержащих пропаганду наркотиков и предложения курьерской работы с распространением психоактивных веществ.





В рамках имеющихся договоренностей с руководством OLX.kz эти объявления удалены с сайта", - уточнили в МВД.





Как отметили в министерстве, для повышения эффективности в выявлении наркопреступлений в интернет-пространстве министерством заключен договор с одной из казахстанских компаний на приобретение современных аппаратно-программных комплексов и сопутствующего технического оборудования.





В сентябре ведомством проведен обучающий семинар-тренинг среди полицейских по их использованию в оперативно-служебной деятельности и в каждый регион передано по одной рабочей станции. Обучен 21 IT-специалист из всех территориальных подразделений по противодействию наркопреступности.





Как пояснил заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов, аппаратно-программные комплексы приобретены за счет финансирования, выделенного в рамках комплексного плана борьбы с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы.





Мощности программных комплексов позволяют обрабатывать значительные объемы информации и выявлять прямые и неявные связи между лицами, участвующими в незаконном обороте наркотиков.





Наркоборцы всех регионов страны получат возможность формировать сводную информацию об объекте на основе данных из всех открытых интернет-источников, включая социальные сети, мессенджеры, онлайн-сервисы и другие сторонние базы данных", - отметили в МВД.



