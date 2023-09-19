Около 900 килограммов наркотиков изъято в ходе спецоперации в странах ОДКБ

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Алматы. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - С 11 по 15 сентября на территории государств - членов Организации Договора коллективной безопасности с целью пресечения каналов поступления наркотиков, их прекурсоров и аналогов, новых психоактивных и сильнодействующих веществ в регион ответственности ОДКБ, нейтрализации международных транснациональных наркогруппировок, а также ликвидации подпольного наркопроизводства и подрыва экономических основ наркобизнеса, в том числе легализации наркодоходов, проведена субрегиональная антинаркотическая операция "Канал-Перехват".





В операции было задействовано около 12,1 тысячи сотрудников компетентных органов.





В результате скоординированных действий за период проведения операции из незаконного оборота на территории государств - членов ОДКБ изъято более 897 кг наркотических средств и психотропных веществ, в том числе: мефедрона - 61,5 кг, МДМА - 2,8 кг, α-PVP - 12,2 кг, марихуаны - 237 кг, гашиша - 301 кг, героина - 2,5 кг, а также более 1 кг сильнодействующих веществ и свыше 34 кг прекурсоров", - проинформировали в пресс-службе ОДКБ.





Кроме того, было изъято 48 единиц огнестрельного оружия, около 2773 ­ боеприпасов различного калибра.





Выявлено 854 наркопреступления, из них: совершенных в групповых формах - 38; связанных с контрабандой - 28.





Ликвидированы 4 незаконные нарколаборатории. Задержано 399 лиц за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе 44 - находившихся в розыске. Выявлено 444 интернет-сайта, посредством которых осуществлялось распространение запрещенной информации, связанной с наркотиками", - привели данные в организации.





В ходе оперативного взаимодействия служб финансового мониторинга и наркоконтроля государств - членов ОДКБ выявлено свыше 50 тысяч подозрительных финансовых операций с участием более 300 лиц.





Отмечается, что общая сумма выявленных операций превышает 1 млрд рублей (4,8 млрд тенге. - Прим. ред.), большая часть которых связана с транзитом денежных средств, внесением и снятием наличных, использованием "дроповых" банковских карт и криптовалютными транзакциями.





Также сообщается, что компетентными органами государств - членов ОДКБ проведен ряд международных контролируемых поставок. Вскрыто и пресечено несколько каналов контрабанды подконтрольных наркосоединений, задокументировано 3 факта легализации наркодоходов.





В организации также добавили, что совместными усилиями разоблачено крупное транснациональное организованное преступное сообщество.





В операции приняли участие правоохранительные структуры, пограничные и таможенные органы, службы государственной безопасности, подразделения финансовых разведок государств - членов ОДКБ, а также наблюдатели из Китая, Ирана, ЦАРИКЦ, УНП ООН, ЕАГ, ИК РАТС ШОС, Совета руководителей подразделений финансовых разведок служб государств - участников СНГ.





Международный координационный штаб по управлению операцией был развернут на базе Центрально-Азиатского информационного координационного цента в Алматы.



