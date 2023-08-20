Более 50 нарколабораторий ликвидировано в Казахстане с начала года

Изъято 14,3 тонны наркотиков, в том числе 71,5 кг героина и 652 кг синтетических наркотиков

Рассказать друзьям

Астана. 17 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министр внутренних дел Марат Ахметжанов отчитался перед главой государства Касым-Жомартом Токаевым о результатах работы ведомства за 8 месяцев текущего года, сообщает - Министр внутренних дел Марат Ахметжанов отчитался перед главой государства Касым-Жомартом Токаевым о результатах работы ведомства за 8 месяцев текущего года, сообщает Акорда





Глава МВД проинформировал президента о криминогенной обстановке в стране, а также о ходе реализации его поручений, данных на расширенном заседании коллегии МВД 30 июня текущего года.





Как сообщил Ахметжанов, в Казахстане сократилось количество убийств, хулиганств, краж, разбоев, грабежей, случаев скотокрадства и причинения тяжкого вреда здоровью, а также других видов преступлений.





Он также ознакомил президента с результатами реализуемого в столице проекта CyberPol, направленного на совершенствование противодействия интернет-мошенничеству.





Кроме того, Ахметжанов отчитался о работе по борьбе с наркопреступностью.





С начала года в результате совместных усилий правоохранительных и специальных органов изъято 14,3 тонны наркотиков, в том числе 71,5 кг героина и 652 кг синтетических наркотиков. Силами МВД ликвидировано 52 нарколаборатории и изъято 85 тонн прекурсоров. Кроме того, расследуется 37 уголовных дел по деятельности организованных преступных групп. Выявлено 111 преступлений, связанных с торговлей людьми", - рассказал министр.





Он также доложил президенту о мерах по усилению ответственности за совершение насилия в семейно-бытовой сфере, переходу с заявительного на выявительный характер регистрации таких правонарушений. Кроме того, глава МВД представил результаты работы по профилактике дорожно-транспортных происшествий и легализации иностранных автомобилей.





По итогам встречи президент поручил правоохранительным органам обеспечить неукоснительное соблюдение конституционных прав граждан и поставил перед руководством МВД ряд задач по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в стране.



