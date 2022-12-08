С начала года возбуждено 38 уголовных дел в отношении должностных лиц "Самрук-Қазына"

Фото: Рolisia.kz
Астана. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Фонд "Самрук-Казына" рассмотрел заявления более 800 сотрудников о нарушениях и коррупции.
С начала 2022 года поступило 831 обращение, из них подтверждено 209. Большая часть жалоб связана с трудовым конфликтом (43%). Кроме того, имеются заявления по нарушениям в отношении закупок (17%), коррупции (15%), кражам и мошенничеству (5%)", - сообщается в информации компании, опубликованной по результатам брифинга.
В информации подчеркивается, что количество обращений растет с каждым годом.
По каждому подтвержденному случаю комплаенс-службой группы компаний "Самрук-Казына" проведены независимые проверки. По их итогам к ответственным работникам были применены дисциплинарные меры. В некоторых случаях дела направляются в правоохранительные органы. С начала 2022 года возбуждено 38 уголовных дел в отношении должностных лиц. Ряд из них прекращены, по другим ведутся разбирательства, по некоторым уже вынесен приговор", - сообщил руководитель службы комплаенс "Самрук-Қазына" Даурен Акшалов.
В свою очередь руководитель службы превенции Агентства РК по противодействию коррупции Саян Ахметжанов сообщил на брифинге, что у должностных лиц будут изымать имущество и доходы, если они не смогут доказать их источники. Это относится и к государственным, и к квазигосударственным ведомствам и компаниям. Соответствующий законопроект о незаконном обогащении инициирован Антикором и рассматривается парламентом РК.
Это мировая тенденция. Она соответствует всем трендам и будет дополнительным стимулом для добропорядочной деятельности должностного лица в госсекторе и квазигоссекторе", - подчеркнул Ахметжанов.