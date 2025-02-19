18.02.2025, 09:29 29121
С участием МВД Казахстана в Армении задержали транснациональную преступную группу интернет-мошенников
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Деятельность двух call-центров мошенников пресечена в Ереване в результате совместных мероприятий сотрудниками департамента по противодействию киберпреступности МВД Казахстана и главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Армении, сообщает Polisia.kz.
Установлены и задержаны организаторы и члены транснациональной преступной группы, занимавшиеся интернет-мошенничествами в отношении граждан Казахстана и европейских стран, которые предлагали потерпевшим вложить деньги в якобы крупные инвестиционные компании. При обысках изъято более 70 единиц компьютерной техники, около килограмма золота, 5 автомашин, 30 тысяч долларов США, российские рубли, грузинские лари и холодный кошелек с криптовалютой", - сообщил начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандос Сүйінбай.
При проведении спецоперации задержан 41 участник преступной группы из числа граждан Армении, Грузии, Ирана, Сирии и Ливана.
На данный момент армянской стороной при содействии департамента по противодействию киберпреступности МВД Казахстана проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Они направлены на установление всех обстоятельств, дополнительных эпизодов, соучастников противоправной деятельности, а также суммы ущерба, причиненной гражданам Казахстана.
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18.02.2025, 19:47 14191
В Атырау похитили девушку
Фото: Depositphotos
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Атырау. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау на видео засняли, как молодой парень насильно заталкивает девушку в Lada Priora. Девушка оказывает сопротивление, но ее все равно похищают, сообщает Telegram-канал Atyrau online.
В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что в ходе проверки установлен 22-летний мужчина, его автомобиль водворен на специализированную стоянку. 22-летняя потерпевшая не имеет претензий и отказалась от подачи заявления.
В отношении похитителя составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве, он задержан. Собранные материалы будут направлены в суд.
Напомним, 5 февраля в кулуарах мажилиса парламента РК депутат нижней палаты Мурат Абенов рассказал о предложении ввести уголовную ответственность за похищение невест.
На заседании Национального курултая президент Токаев назвал традицию похищения невест "мракобесием".
18.02.2025, 14:41 20941
Партию мефедрона на 18 млн тенге изъяли в Абайской области
Общий вес вещества составил 383,65 грамма, что эквивалентно 1200 дозам
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Семей. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Абайской области задержали 30-летнюю жительницу Семея с крупной партией мефедрона, сообщили в областном департаменте полиции.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции провели обыск в одной из арендованных квартир. В кухне среди бытового мусора был найден пакет с остатками порошкообразного вещества белого цвета. В зале в лежащей на полу сумке обнаружили косметичку с пятью полимерными свертками, содержащими порошок, а также весы, ложку, отвертку, пустые пакеты zip-lock, ножницы и черную изоляционную ленту.
Согласно заключению экспертов, изъятое вещество оказалось мефедроном - психотропным средством, аналогом меткатинона (эфедрона). Общий вес вещества составил 383,65 грамма, что эквивалентно 1200 дозам, на черном рынке его стоимость составляет около 18 млн тенге", - отметили в полиции.
Подозреваемая признала свою причастность к хранению и возможному распространению психотропного вещества в особо крупном размере. В отношении женщины начато досудебное расследование. На данный момент она водворена в изолятор временного содержания.
18.02.2025, 11:10 26426
В Казахстане задержали четырех религиозных радикалов
Фото: gov.kz
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Астана. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В городах Алматы, Шымкенте и в Туркестанской области задержали четырех религиозных радикалов, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
По подозрению в пропаганде терроризма, в том числе посредством социальных сетей, задержаны четыре гражданина Казахстана", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что в ходе обысков по местам их проживания изъяты вещественные доказательства.
Проводится досудебное расследование по статье 256 Уголовного кодекса (Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма)", - добавили в КНБ.
Напомним, полиция раскрыла 85 экстремистских преступлений в 2024 году.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
17.02.2025, 19:50 44326
Суд вынес приговор экс-главе управления урбанистики Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы в понедельник, 17 февраля, огласили приговор бывшему руководителю управления городского планирования и урбанистики Алмасхану Ахмеджанову.
Суд признал Алмасхана Ахмеджанова виновным и назначил ему 11 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, сообщает Kazinform.
По информации Zakon.kz, помимо Ахмеджанова, на скамье подсудимых были:
- бывший руководитель управления земельных отношений Ардак Самамбетов. Он получил 10 лет лишения свободы;
- бывший руководитель отдела землеустройства, изъятия и резервирования земель управления земельных отношений Алматы Ерлан Жармухамбетов - осужден к 14 годам лишения свободы;
- Алмазхан Бакиров, глава оценочной компании, получил восемь лет;
- Муханбеталы Шалкарбеков, Берик Ускембаев, предприниматели, получили по пять лет условно.
В июле 2023 года стало известно о задержании экс-главы управления урбанистики. В Антикоре сообщили, что на предназначенных для индивидуального жилищного строительства земельных участках, вопреки целевому назначению и не учитывая плотность застройки, в интересах отдельных строительных компаний в 2020-2023 годах он незаконно согласовал строительство 3 многоквартирных жилых комплексов. Государству причинен ущерб в виде неоплаченной кадастровой стоимости земельных участков на сумму более 307 млн тенге.
17.02.2025, 18:53 46026
Полицейские начали расследование по факту избиения ребенка в столичном детсаду
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане воспитательница детского сада избила ребенка до заикания. Отец мальчика утверждает, что педагог систематически била не только его сына, но и других детей.
Управление полиции района Алматы проводит досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
По результатам будут приняты меры в соответствии с законодательством", - сообщили в департаменте полиции Астаны.
Ранее в Алматы полиция возбудила уголовное дело после инцидента в одном из детских садов города, где воспитатель мучила ребенка.
До этого в Сети появились кадры, на которых видно, как воспитательница перекрывала плачущему мальчику дыхательные пути.
Напомним, 30 декабря 2024 года президент подписал поправки по вопросам государственных наград, образования и защиты прав ребенка. Закон направлен на совершенствование национального законодательства в области образования и защиты прав детей.
Стоит отметить, что в казахстанских детсадах регулярно происходят случаи грубого обращения с детьми.
В ноябре 2024 года воспитанники одного из детских садов в Семее пожаловались родителям, что воспитатель их бьет за незнание букв и другой программы. На воспитателя завели уголовное дело.
В Темиртау проводится служебное расследование по факту грубого обращения пьяного воспитателя с детьми в детском саду. Прокуратура Акмолинской области выявила свыше 300 нарушений в детских садах региона.
17.02.2025, 17:19 48261
Объявленный в межгосрозыск бывший замакима Актау задержан на границе в Узбекистане
Фото: Polisia.kz
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Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по финансовому мониторингу сообщает, что находящийся в межгосударственном розыске бывший заместитель акима Актау Тимур Садвакасов задержан пограничной службой Республики Узбекистан при попытке незаконного пересечения государственной границы.
В отношении него возбуждено уголовное дело по факту незаконного въезда в Республику Узбекистан. По имеющейся информации, Садвакасов Т.Х. водворен в следственный изолятор", - говорится в сообщении АФМ.
В настоящее время совместно с Генеральной прокуратурой готовятся материалы в целях его экстрадиции из Республики Узбекистан.
В ведомстве напомнили, что Садвакасову предъявлено обвинение в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки в особо крупном размере.
В июле 2023 года Садвакасов и адвокат по делу о незаконной добыче полезных ископаемых на месторождении Обуховское, используя свои связи среди должностных лиц, предложили возбудить уголовное дело против бизнес-партнеров. После получения первой части взятки в сумме 90 млн тенге Садвакасов и адвокат присвоили эти средства и принятые обязательства не исполнили, разъяснили в пресс-службе АФМ.
Дело передано на новое разбирательство в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Павлодарской области.
Напомним, в начале февраля текущего года стало известно, что бывший замакима Актау был объявлен в розыск по делу о незаконной добыче полезных ископаемых. В феврале 2024 года сотрудниками департамента полиции Северо-Казахстанской области за самовольное пользование недрами задержанодин из совладельцев компании "Тиолайн". Сообщалось, что нелегальная добыча полезных ископаемых принесла владельцу горно-обогатительного комбината 26 млрд тенге незаконного дохода. Однако в декабре 2024 года суд припряжных оправдалпредпринимателя, признав его невиновным.
17.02.2025, 16:28 49981
Дело о гибели 46 горняков на шахте имени Костенко передано в суд
Расследование уголовного дела завершено
Фото: Polisia.kz
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Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов сообщил о завершении расследования уголовного дела о гибели 46 горняков на шахте имени Костенко.
Дело в отношении 10 фигурантов передано в суд по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных работ", - написал Асылов в соцсети.
Напомним, в октябре 2023 года в шахте имени Костенко произошел пожар на глубине около 700 метров. Через некоторое время после возгорания произошел взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 шахтера. Самостоятельно на поверхность поднялись 206 работников, погибли 46 человек.
17.02.2025, 11:11 48421
В Алматы полицейских приговорили к условным срокам по делу о пытках
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алматы приговорил двух сотрудников полиции к условным срокам по делу о пытках, сообщает пресс-служба прокуратуры мегаполиса.
Приговором суда, учитывая процессуальное соглашение о признании вины, подсудимым назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно и установлен пробационный контроль", - проинформировали в пресс-службе.
Также подчеркивается, что осужденные лишены специальных званий и права работать на государственной службе.
Доказано, что 29 марта 2023 года в квартире родственника одного из виновных сотрудников полиции в отношении доставленного гражданина применены пытки в целях получения от него признательных показаний в совершении кражи чужого имущества. В результате противоправных действий полицейских потерпевшему причинены физические страдания", - добавили в прокуратуре.
Ранее сотрудника режимного отдела ДУИС по Карагандинской и Улытауской областям осудили на два года за пытки.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?