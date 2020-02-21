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Сбившую насмерть пешехода жительницу Алматы осудили на 4 года

20.02.2020, 08:53 12070
Сбившую насмерть пешехода жительницу Алматы осудили на 4 года
Алматы. 20 февраля. Kazakhstan Today - Алматинский городской суд приговорил к 4 годам лишения свободы жительницу Алматы, сбившую насмерть пешехода, передает Kazakhstan Today.
 
Смертельное ДТП произошло осенью прошлого года в Алматы. Девушка 1992 года рождения, не справившись с управлением, выехала на бордюр и сбила пешехода. Пострадавший скончался на месте. Результаты экспертизы показали наличие алкоголя в крови водителя. Алматинский городской суд приговорил виновницу ДТП к трем годам лишения свободы условно по части 3 статьи 345 УКРК, а также лишению управлять автомобилем сроком на три года. 
 
Однако судебная коллегия по уголовным делам не согласилась с выводами суда и отменила судебный акт, постановив новый обвинительный приговор.
 

Приговором судебной коллегии по уголовным делам Алматинского городского суда З. Сайфулина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 345 (Нарушение правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть человека) УК РК. Ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 4 года. Осужденная взята под стражу в зале суда", - сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

 
Постановление и приговор суда вступили в законную силу.
 

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