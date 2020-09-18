Сбытчика наркотиков задержали в Павлодаре спустя 22 года

Усть-Каменогорск. 17 сентября. Kazakhstan Today - Полицейские Усть-Каменогорска задержали в Павлодаре наркосбытчика, который скрывался от правосудия 22 года, передает Kazakhstan Today.

В марте 1998 года уроженец Павлодара, 1970 года рождения, незаконно приобрел у неустановленных лиц с целью сбыта наркотическое средство - марихуану - в особо крупном размере. Наркотик он перевез в Усть-Каменогорск и незаконно хранил у себя дома. При обыске его квартиры полицейские обнаружили наркотическое вещество и деньги, вырученные от продажи наркотиков, но подозреваемому удалось скрыться", - сообщили в управлении полиции Усть-Каменогорска.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, наркоторговца объявили в розыск. Для поимки преступника полицейские выезжали в Павлодарскую область и Алтайский край РФ, но задержать его не удавалось на протяжении 22 лет.

Возможное местонахождение беглого преступника определили в сентябре 2020 года при проведении оперативно-розыскных мероприятий. На место срочно выехала опергруппа. Как выяснилось, мужчина спустя некоторое время прибыл в Павлодар, где проживал в арендованной квартире. Разыскиваемого задержали и водворили в ИВС в Павлодаре", - сказал заместитель начальника управления полиции Усть-Каменогорска Денис Еримбесов.





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