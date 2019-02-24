Алматы. 28 января. Kazakhstan Today - Считавшаяся пропавшей без вести девушка была убита другом в Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

Информация о безвестном исчезновении В. Погребняк, 1999 года рождения, жительницы Карасайского района Алматинской области, поступила в полицию 25 января. Следственно-оперативная группа в рамках розыскного дела провела комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление местонахождения девушки. Параллельно были проверены показания ее друга - Б., 2000 года рождения, который до исчезновения был вместе с девушкой. Его показания расходились с данными опермероприятий, сообщила пресс-служба департамента полиции Алматы.

В результате проведенных мероприятий полицейские установили, что Б. имеет отношение к пропаже девушки: в ходе следствия он признался в ее убийстве и показал место, где спрятал тело. Как установлено, со своей девушкой Б. расправился неподалеку от поселка, в котором они проживали. Предварительный мотив - ревность.

Как следует из показаний Б., на выезде из поселка они поругались, в результате он убил Валерию. Чтобы скрыть следы преступления, молодой человек закопал тело. Продолжая свой преступный умысел, он рассказал родителям девушки ложную историю о том, что она попросила отвезти ее в город и якобы без каких-либо объяснений ушла.

Розыскное дело в управлении полиции Ауэзовского района переквалифицировано, проводится следствие по статье "Убийство". Б. взят под стражу. Уголовное дело, согласно принципу территориальности, для дальнейшего расследования будет передано в управление полиции Карасайского района Департамента полиции Алматинской области, по месту совершения преступления.

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