Сельчанин рассказал подробности убийства девушки в Алматинской области

Талдыкорган. 26 августа. Kazakhstan Today - Сельчанин, задержанный в Алматинской области по подозрению в убийстве девушки, дал признательные показания и рассказал подробности совершенного преступления, передает Kazakhstan Today.

Подозреваемого в жестоком убийстве 21-летней девушки задержали в Алматинской области. Тело Сайоры Исламовой нашли в поле за поселком Орнек. Убийцей оказался житель этого же села. Он уже дал признательные показания и сообщил, что напал на девушку беспричинно, сообщает телеканал " Астана ".

Инцидент произошел 20 августа. Тело 21-летней девушки было найдено в поле за поселком. Как следует из материалов уголовного дела, жертва сначала была задушена, затем утоплена. Спустя несколько часов убийца вновь вернулся на место преступления и, чтобы скрыть следы, поджег тело.

Жертвой преступления стала алматинка Сайора Исламова. В село она приехала по работе. Вместе с супругом они трудились на местных сельхозучастках, куда девушка и направлялась в тот день через поля.

В убийстве девушки подозревают 28-летнего жителя села Орнек. Сейчас он задержан. По словам мужчины, сначала он задушил девушку, потом утопил, а затем поджег.

Задержанный нигде не работал, сообщили односельчане. Часто уезжал на заработки в столицу, но через пару недель вновь возвращался в родное село. Нередко проявлял жестокость по отношению к местным жителям.

В полиции сообщили, что мужчина ранее был судим за грабеж. За убийство ему может грозить до пятнадцати лет лишения свободы.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования, проводится расследование.

Другие обстоятельства преступления сейчас выясняют полицейские. Также неизвестно, имел ли задержанный психические расстройства. Родные Сайоры Исламовой от каких-либо комментариев отказались. У убитой остался двухлетний сын.

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