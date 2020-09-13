Сельчанин с судимостью в Акмолинской области пытался изнасиловать девочку-подростка

Кокшетау. 12 сентября. Kazakhstan Tоday - В Акмолинской области ранее судимый житель села Зеренда обвиняется в том, что он принуждал несовершеннолетнюю девушку вступить с ним в половой контакт, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, расследование было начато по заявлению матери потерпевшей, которое поступило в полицию 10 сентября.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий акмолинские полицейские установили ранее судимого 44-летнего жителя села Зеренда, который пытался вступить в интимную связь с несовершеннолетней", - уточнили в полиции.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 123 УК РК (Понуждение к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или иным действиям сексуального характера). В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения "обязательство о явке".

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