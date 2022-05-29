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Семь должностных лиц привлечены к ответственности за коррупцию в Павлодарской области

28.05.2022, 09:29 21531
Семь должностных лиц привлечены к ответственности за коррупцию в Павлодарской области
Фото: Depositphotos
ПАВЛОАДАР. 28 МАЯ - В текущем году Антикоррупционной службой Павлодарской области к административной ответственности за коррупцию привлечено 7 должностных лиц, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В пресс-службе антикоррупционного ведомства Павлодарской области уточнили, что из семи трое привлечены к ответственности за незаконное занятие предпринимательской деятельностью, двое - за принятие на работу лиц, ранее совершивших коррупционное преступление, еще двое - за непринятие мер по противодействию коррупции.
 
Так, руководитель отдела занятости Успенского района привлечен к административной ответственности за то, что не принял меры по предоставлению подчиненным декларации о доходах.
 
Также к ответственности привлечен руководитель одной из бюджетных организаций акимата города Экибастуза за незаконное участие в тендерах по государственным закупкам.
 
За аналогичное правонарушение к административной ответственности привлечены еще 2 государственных служащих.
 
Общая сумма оплаченных штрафов, по информации пресс-службы выедомства, составила 1 745 910 тенге.
 

Административная практика в отличие от уголовных мер, требующих значительных сил и средств, строгой доказательной базы, длительного времени на судебные процессы, применение административных мер занимает меньше времени и затрат. Эффективно используя рычаги адмпрактики, мы можем полноценно развернуть всю силу и мощь наших превентивных механизмов - анализа, мониторинга, антикоррупционных ограничений, стандартов и др. Как итог - своевременное предупреждение более тяжких коррупционных проявлений с недопущением вытекающих последствий в виде расхищения и причинения ущерба государству", - отметил первый заместитель руководителя Антикоррупционной службой по Павлодарской области Муратбек Касымов.

 

новости по теме

Экс-министр культуры и спорта Мухамедиулы помещен под стражу

29.05.2022, 13:40 3211
Экс-министр культуры и спорта Мухамедиулы помещен под стражу
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 29 МАЯ - В отношении директора Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы избрана мера пресечения "содержание под стражей", сообщили в пресс-службе Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

28 мая 2022 года с санкции суда в отношении директора Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы избрана мера пресечения "содержание под стражей". Расследование продолжается. Другая информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - проинформировали в агентстве. 

 
Напомним, что антикоррупционной службой по городу Нур-Султану проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц Национального музея Республики Казахстан и других лиц по признакам хищения бюджетных средств в сумме 146 миллионов тенге в рамках договора о государственных закупках по проведению международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира".
 

Арсенал незарегистрированного оружия изъяли у жителя Актюбинской области

29.05.2022, 10:56 5631
АКТОБЕ. 29 МАЯ - В Актюбинской области у 45-летнего жителя Каргалинского района изъяли арсенал незарегистрированного оружия, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

27 мая сотрудниками полиции совместно с пограничниками во время отработки в Алимбетовском сельском округе Каргалинского района на животноводческой точке при проверке оперативной информации у 45-летнего местного жителя обнаружили и изъяли 4 единицы оружия", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области. 

 
По данным департамента, изъято гладкоствольное одноствольное ружье марки ИЖ -18 со стертыми номерами, гладкоствольное двухствольное ружье марки ТОЗ БМ-16 16-го калибра, гладкоствольное одноствольное ружье марки ИЖ-81М 12-го калибра со стертыми номерами и мелкокалиберная винтовка марки ТОЗ-8, калибр 5,6, которые мужчина незаконно хранил у себя в сарае. 
 
По изъятому оружию назначены экспертизы. Проводятся следственные действия части 3 статьи 287 УК РК (Незаконное хранение оружия).

 

Число жертв отравления неизвестным веществом в Павлодарской области выросло до пяти

28.05.2022, 18:42 14461
Число жертв отравления неизвестным веществом в Павлодарской области выросло до пяти
ПАВЛОДАР. 28 МАЯ - В департаменте полиции Павлодарской области сообщили о пяти случаях гибели после употребления неизвестной жидкости, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
27 мая в 22.17 в селе Иртышск в доме обнаружены тела хозяина 1955 года рождения и его 32-летнего сына. 28 мая в 07.15 в районной больнице скончался сельчанин 1975 года рождения, в 18.00 здесь скончался еще один мужчина 1969 года рождения. В этот же день в 07.24 в доме найдено тело пенсионера 1957 года рождения, информирует портал Pavlodarnews.kz.
 

Все умершие не имели внешних признаков насильственной смерти. По всем фактам назначены судебно-медицинские экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

 
Полицией установлено, что все погибшие ранее употребляли жидкость неизвестного происхождения, которая хранилась у жителя села Иртышск в одной емкости. Емкости изъяты, по остаткам жидкости также назначена экспертиза. По результатам исследования будет установлена причина смерти.
 
Данный факт зарегистрирован в отделе полиции Иртышского района. Проводится проверка.
 

В Акмолинской области глава отдела строительства подозревается в хищении 222 миллионов тенге

28.05.2022, 14:21 17226
В Акмолинской области глава отдела строительства подозревается в хищении 222 миллионов тенге
КОКШЕТАУ. 28 МАЯ - Прокуратурой Акмолинской области выявлен факт хищения бюджетных средств в особо крупном размере на сумму более 222 миллиона тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации прокуратуры Акмолинской области, хищение бюджетных средств произошло при строительстве объектов наружного электроснабжения в городе Косшы.
 

Установлено, что заказчиком в лице отдела строительства без установки трансформаторных подстанции, предназначенных для обслуживания жилищных массивов, подписаны акты о выполнении этих работ с проведением необоснованной оплаты в размере 222,2млн тенге (с 2019 года работы по настоящее время не выполнены)", - рассказали в ведомстве.

 
Уголовное дело расследуется по статье УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере". 
 
В настоящее время с санкции суда органом следствия взят под стражу руководитель отдела строительства.
 
Отмечается, что наказание за хищение бюджетных средств предусматривает наказание от 7 до 12 лет лишения свободы.
 

Шесть казахстанских туристов незаконно пересекли госграницу Кыргызстана в горах

28.05.2022, 14:03 17641
Шесть казахстанских туристов незаконно пересекли госграницу Кыргызстана в горах
ТАЛДЫКОРГАН. 28 МАЯ - В отношении туристов заведено уголовное дело по статье "Умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В 2021 году Пограничной службой зафиксированы 6 незаконных пересечений государственной границы. Граждане в туристических целях осуществляли выход в Большое Алматинское ущелье через перевал Алматы. По пути к нему посещали озеро Алматы, находящееся в 300 метрах от государственной границы. Озеро географически расположено на территории Кыргызской Республики. Аналогичный факт нарушения зафиксирован и в 2022 году", - рассказали в пограничном управлении по Карасайскому району департамента ПС КНБ РК по Алматинской области.

 
В отношении туристов возбудили уголовное дело по статье УК РК "Умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан".
 
В управлении уточнили, что туристы следовали по маршруту: проспект Дулати - экопост ГНПП "Иле-Алатау" - Большое Алматинское озеро - Космостанция - северо-западный склон пика Турист - ущелье Проходное - правый приток реки Алагир - река Проходная - широкая седловина перевала Проходной.
 
При этом отмечается, что на маршруте имеются информационные табло, на которых указано место прохождения границы, указательные столбы с надписями "Пограничная зона", кроме того, госграница РК обозначена пограничным знаком.
 

На Каспии у браконьеров изъяли и выпустили в море 700 осетров

28.05.2022, 12:54 18666
На Каспии у браконьеров изъяли и выпустили в море 700 осетров
Фото: Погранслужба КНБ РК
АКТАУ. 28 МАЯ - Начиная с апреля Пограничной службой КНБ РК на Каспийском море у браконьеров изъяли 702 осетра и выпустили их в море, KAZAKHSTAN TODAY.
 
За указанный период казахстанскими пограничниками в акватории Каспийского моря задержано 128 правонарушителей на 59 плавсредствах, изъято более 308 километров орудия браконьерского промысла (сетей).
 

Выпущено в море рыб осетровых 702 экземпляра и частиковых пород - 2132 экземпляра, наложено штрафов на 3,1 млн тенге, предотвращенный ущерб составил более 1,1 млрд тенге", - информирует пресс-служба Погранслужбы КНБ РК.


Ранее сообщалось, что у браконьеров изъяли и отпустили в естественную среду обитания 43 тюленя.
 

В Петропавловске "заминировали" ТРЦ

27.05.2022, 20:21 27551
В Петропавловске "заминировали" ТРЦ
Фото: pkzsk.info
ПЕТРОПАВЛОВСК. 27 МАЯ - Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в торгово-развлекательном центре Dostyq Moll в Петропавловске, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Из здания торгового дома было эвакуировано около 700 человек. По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма проводится досудебное расследование, сообщает Петропавловск.news.
 
В результате проведенных мероприятий сотрудниками специального подразделения взрывных устройств или других подозрительных предметов не обнаружено. 
 
В настоящее время принимаются меры по установлению и задержанию лжетеррориста. По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма начато досудебное расследование. 
 
Ранее житель СКО получил 2,5 года лишения свободы за ложное сообщение о взрывном устройстве.
 
В конце апреля заместитель генерального прокурора РК Асет Чиндалиев обратился к казахстанцам после участившихся ложных сообщений об актах терроризма.
 

В Туркестанской области замакима района подозревают в получении взятки

27.05.2022, 19:26 27831
ТУРКЕСТАН. 27 МАЯ - Антикоррупционной службой Туркестанской области начато досудебное расследование в отношении заместителя акима Тюлькубасского района, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Чиновника обвиняют в получении через пособника взятки в сумме 4 млн тенге от директора строительной компании за оказание содействия в признании победителем и заключение договора государственных закупок, сообщает Антикор.
 
Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания УП Туркестана.
 
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
 

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