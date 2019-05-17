Семеро жителей столицы отдали мошеннице от $1000 до $5000 за содействие в покупке квартир и земельных участков

Нур-Султан. 16 мая. Kazakhstan Today - Полицейские Нур-Султана задержали жительницу Акмолинской области по подозрению в квартирном мошенничестве, передает Kazakhstan Today.

42-летняя жительница Акмолинской области обещала содействие в приобретении квартир в жилых комплексах, а также земельных участков, оценив стоимость своих услуг от $1000 до $5000. Представлялась она под разными именами. Подозреваемая, ранее была судима за мошенничество. В этот раз она завладела деньгами семи доверчивых граждан", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Нур-Султана.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье УК РК "Мошенничество". Граждан, пострадавших от мошеннических действий женщины, просят обратиться в УП района Алматы или позвонить по телефонам: 8(7172) 71-67-90, 8-777-417-03-31, 102.

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