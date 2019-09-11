Семерых золотодобытчиков задержали в Жамбылской области с четырьмя мешками рудных камней

Тараз. 10 сентября. Kazakhstan Today - Семерых золотодобытчиков задержали в Жамбылской области, передает Kazakhstan Today.

В ночь с 7 на 8 сентября сотрудники управления криминальной полиции департамента полиции Жамбылской области задержали две группы мужчин, занимавшихся поиском и самовольным сбором рудных камней, содержащих золото. В одной из них было три человека, в другой - четыре. Искатели промышляли в горной местности Жамбылского района, вблизи села Акбулым", - сообщила пресс-служба департамента полиции региона.

Золотодобытчики передвигались на трех автомашинах и имели при себе необходимые инструменты для промысла: перфораторы, отбойники и другие предметы. Вместе с оборудованием сотрудники полиции изъяли четыре мешка золоторудных камней.

По данным ведомства, по данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 334 УК РК "Самовольное пользование недрами".

Напомним, в марте 2018 года в Казахстане была пресечена преступная деятельность должностных лиц ДВД Акмолинской области, покровительствовавших незаконной добыче золотосодержащей руды из шахт рудника АО ГМК "Казахалтын" . По данным Нацбюро по противодействию коррупции, эти должностные лица через доверенных лиц неоднократно, на системной основе получали взятки от "старателей" за незаконный спуск в шахты, беспрепятственную добычу и реализацию золотосодержащей руды.

В июне текущего года в Алматы вынесли приговоры 12 членам транснациональной преступной группы, которая занималась контрабандой золотосодержащей руды из Казахстана в Китай . Масштабная незаконная добыча и хищение золотосодержащей руды осуществлялись с месторождений, расположенных в Степногорском регионе Акмолинской области. Были ликвидированы подпольные лаборатории для исследования и переработки сырья, информировали в пресс-службе КНБ.

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