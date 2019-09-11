Семерых золотодобытчиков задержали в Жамбылской области с четырьмя мешками рудных камней

Тараз. 10 сентября. Kazakhstan Today - Семерых золотодобытчиков задержали в Жамбылской области, передает Kazakhstan Today.
В ночь с 7 на 8 сентября сотрудники управления криминальной полиции департамента полиции Жамбылской области задержали две группы мужчин, занимавшихся поиском и самовольным сбором рудных камней, содержащих золото. В одной из них было три человека, в другой - четыре. Искатели промышляли в горной местности Жамбылского района, вблизи села Акбулым", - сообщила пресс-служба департамента полиции региона.
Золотодобытчики передвигались на трех автомашинах и имели при себе необходимые инструменты для промысла: перфораторы, отбойники и другие предметы. Вместе с оборудованием сотрудники полиции изъяли четыре мешка золоторудных камней.
По данным ведомства, по данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 334 УК РК "Самовольное пользование недрами".
Напомним, в марте 2018 года в Казахстане была пресечена преступная деятельность должностных лиц ДВД Акмолинской области, покровительствовавших незаконной добыче золотосодержащей руды из шахт рудника АО ГМК "Казахалтын". По данным Нацбюро по противодействию коррупции, эти должностные лица через доверенных лиц неоднократно, на системной основе получали взятки от "старателей" за незаконный спуск в шахты, беспрепятственную добычу и реализацию золотосодержащей руды.
В июне текущего года в Алматы вынесли приговоры 12 членам транснациональной преступной группы, которая занималась контрабандой золотосодержащей руды из Казахстана в Китай. Масштабная незаконная добыча и хищение золотосодержащей руды осуществлялись с месторождений, расположенных в Степногорском регионе Акмолинской области. Были ликвидированы подпольные лаборатории для исследования и переработки сырья, информировали в пресс-службе КНБ.
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