Семейная пара в крупном размере реализовывала синтетические наркотики в Нур-Султане

Фото: Polisia.kz

НУР-СУЛТАН. 1 АВГУСТА - Столичными полицейскими пресечена работа интернет-магазина в Telegram, через который семейная пара продавала наркотики в особо крупном размере на территории Нур-Султана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Интернет-магазин попал в сферу внимания полицейских при мониторинге социальных сетей. И, после установления личности администратора сайта, было организовано наблюдение за ним, чтобы установить все возможные связи с поставщиками и закладчиками наркотиков, рассказали полицейские.

По данным Polisia.kz , задержание проводилось сразу по двум адресам. Владелец магазина был задержан с поличным во время закладки синтетических наркотиков. В момент задержания в машине было обнаружено 60 свертков с мефедроном, приготовленных к продаже. Наркотики были спрятаны в помятой жестяной пивной банке, которая валялась на полу автомобиля. Одновременно в квартире была задержана сожительница наркоторговца, которая участвовала в распространении наркотиков как администратор сайта.





При обыске по месту жительства было изъято еще 157 расфасованных доз мефедрона, пластиковые лотки с наркотиком, а также 886 желатиновых капсул со смолой каннабиса.

К вещественным доказательствам приобщены найденные на месте электронные весы, упаковочная тара, мерные ложки - все, что необходимо для расфасовки наркотиков.

Как пояснил руководитель столичного подразделения по противодействию наркопреступности Еркеш Калыков, в результате одновременных задержаний у супругов изъято более 3 килограммов синтетического наркотика мефедрона и 260 грамм смолы каннабиса.

В незаконный оборот удалось не допустить более 10 тысяч доз наркотиков.

В настоящее время установлен канал поставки мефедрона в столицу, прорабатываются связи преступников с лицами, причастными к поставке и сбыту наркотиков на территории столицы.

Возбуждено уголовное дело по статье 297 УК РК "Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ в особо крупном размере посредством использования электронных информационных ресурсов". Наказание предусматривает лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества.