Серийного мошенника задержали полицейские Семея

Фото: polisia.kz

СЕМЕЙ. 25 АВГУСТА - Серийного мошенника задержали полицейские Восточно-Казахстанской области, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает polisia.kz, мошенник оформлял кредиты, используя анкетные данные разных людей.

В Затонский отдел полиции города Семея обратился директор микрокредитной организации. Он сообщил, что 22 марта неизвестный через один из популярных интернет-сайтов, используя анкетные данные 38-летнего жителя СКО, путем обмана оформил товарный кредит, который был выдан в магазине цифровой техники в Семее. Материальный ущерб составил 200 тысяч тенге. Аналогичным образом злоумышленник 2 апреля оформил кредит, используя данные 41-летнего жителя Петропавловска. Общий ущерб составил 1 200 000 тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого, которым оказался 26-летний житель Семея. Полицейские установили, что он ранее не был судим и в данный момент безработный".

В ходе допроса злоумышленник дал признательные показания. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Проверяется причастность интернет-мошенника к другим аналогичным преступлениям. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, по факту начато досудебное расследование.

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