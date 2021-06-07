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Серийного вора канализационных люков задержали в столице

05.06.2021 18469
Серийного вора канализационных люков задержали в столице
НУР-СУЛТАН. 5 ИЮНЯ - В столице был задержан житель города, подозреваемый в краже канализационных люков, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Территориальным управлением полиции Алматинского района Нур-Султана возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего астанчанина, подозреваемого в краже канализационных люков. В ходе следствия установлено, что молодой человек в течение трех дней совершал кражи люков по ночам в одном из районов города. При этом он использовал свой автотранспорт. За это время мужчина успел похитить девять люков на сумму четырёхсот тысяч тенге и сдать их в пункт приема металлолома. Личность и местонахождение подозреваемого установлены при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Задержанный сразу дал признательные показания, сообщает департамент полиции города.
 

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