Серийного вора канализационных люков задержали в столице

НУР-СУЛТАН. 5 ИЮНЯ - В столице был задержан житель города, подозреваемый в краже канализационных люков, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Территориальным управлением полиции Алматинского района Нур-Султана возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего астанчанина, подозреваемого в краже канализационных люков. В ходе следствия установлено, что молодой человек в течение трех дней совершал кражи люков по ночам в одном из районов города. При этом он использовал свой автотранспорт. За это время мужчина успел похитить девять люков на сумму четырёхсот тысяч тенге и сдать их в пункт приема металлолома. Личность и местонахождение подозреваемого установлены при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Задержанный сразу дал признательные показания, сообщает департамент полиции города.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства