Серийную мошенницу задержали в Туркестане

Фото: polisia.kz

ТУРКЕСТАН. 9 АВГУСТА - Серийную аферистку задержали в Туркестане, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В управление полиции Туркестана с заявлением обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенничества. Со слов женщины, некая знакомая, войдя в доверие, обещала оформить для нее документы по инвалидности. Аферистка выманила 160 тысяч тенге и затем 3 года продолжала обманывать потерпевшую. Полицейские задержали мошенницу. Как выяснилось, она была причастна ещё к ряду афер. В частности, выманила полмиллиона тенге у другой жительницы областного центра, обещая ей продвинуть очередь на жилье от государства. Женщина так и не дождалась ни квартиры, ни возврата денег, а после обратилась за помощью к полицейским. Проводится досудебное расследование. Подозреваемая находится под подпиской. Следствие выясняет причастность мошенницы к аналогичным преступлениям", - сообщает polisia.kz .

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