Сестёр-воровок и мошенниц задержали в столице

Нур-Султан. 16 сентября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане задержаны две девушки, подозреваемые в серийных кражах из магазинов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе городского департамента полиции, девушки в возрасте 21 и 23 лет попали в поле зрения полицейских в 2016 году.

Старшая сестра, известная в криминальных кругах под кличкой Анжела-Ангел, ранее судима за мошенничество и неоднократно привлекалась к уголовной ответственности. В полиции девушка состоит на учете сразу по категориям: лицо, совершающее мелкие хищения; мошенница; похититель сотовых телефонов; воровка; родитель, не исполняющий своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Младшая сестра с 2018 года также состоит на учете в полиции. Она неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за кражи, мелкие хищения и мошенничество. В январе этого года была осуждена. Несмотря на все принимаемые меры, девушки упорно не желают встать на путь исправления и продолжают совершать преступления", - проинформировали в пресс-службе.

По информации полицейских, две сестры подозреваются в совершении ряда краж в общественных местах города. Девушки орудовали на крытых рынках, в торговых домах, ТРЦ, салонах красоты и так далее.

На очередной краже в магазине бытовых товаров девушки попались неделю назад. Личность воровок полицейские установили, просмотрев видеокамеры в магазине. На видеокадрах видно, как одна из девушек под видом покупателя рассматривает продукцию и незаметно совершает кражу. При этом старшая сестра помогает ей, прикрывая её действия.

Выяснилось, что младшая из сестер только недавно была отпущена из зала суда, но повторно пошла на преступление. В настоящее время задержанная, которая подозревается в совершении пяти краж из магазинов, водворена в изолятор временного содержания, проводится расследование по статье УК РК "Кража", - уточнили в полиции.

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