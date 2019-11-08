Нур-Султан. 7 ноября. Kazakhstan Today - Шестеро казахстанцев дважды пытались уйти от погони пограничников, скрывая более 20 мешков краснокнижного растения, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Пограничной службы, 4 ноября, около 22.00, на участке пограничной комендатуры "Чиликты" Зайсанского пограничного отряда, в местности Аршылы, пограничники преследовали и задержали автомашину УАЗ, водитель которой отказался выполнять требования пограничного наряда об остановке.

В автомобиле находились 6 граждан РК. Все привлечены к административной ответственности по пункту 1 части 1 статьи 510 КоАП РК (Нарушение пограничного режима), наложен штраф в размере 5 МРП. В ходе осмотра задержанной автомашины в кузове обнаружен 21 мешок с корнем растения "Рябчик бледноцветковый" (в народе называемый "золотой корень", или "пияу"), занесенного в Красную книгу", - рассказали в пресс-службе.

По информации ведомства, после этого задержанные вновь попытались скрыться с места остановки. В процессе преследования пассажиры УАЗа начали выкидывать мешки с растением из кузова. Но уйти от пограничников им не удалось.

Нарушители были задержаны и доставлены в пограничный отряд, после чего переданы через прокуратуру Зайсанского района в Зайсанский РОП департамента полиции по ВКО с признаками преступления по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами). Проводятся следственные мероприятия.

В Погранслужбе напомнили, что "Рябчик бледноцветковый" - достаточно редкое лекарственное растение, произрастающее в горных районах Восточно-Казахстанской области, является большой ценностью в народной медицине из-за своих лечебных свойств. Но его популяция с каждым днем уменьшается, так как отдельные граждане, стремясь за легкой наживой (корень высоко ценится за рубежом, особенно в странах восточной Азии), буквально истребляют растение.

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