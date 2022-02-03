Схрон с огнестрельным оружием обнаружен в Таразе

ТАРАЗ. 2 ФЕВРАЛЯ - Сотрудники управления полиции Тараза при проведении оперативно-розыскных мероприятий в одном из заброшенных зданий обнаружили спрятанное огнестрельное оружие, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе специальных мероприятий изъяты автомат Калашникова, травматический пистолет Streamer, 1 единица боеприпасов и светошумовая граната. Назначена судебно-баллистическая экспертиза", - сообщил начальник управления полиции Тараза Асылхан Заурбеков.
В полиции напомнили, что лица, сообщившие о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно сдавшие его в полицию, к уголовной и административной ответственности привлекаться не будут, им гарантируется анонимность.
Ранее сообщалось, что в Алматы, на одной из квартир в микрорайоне "Шанырак-2", были задержаны четверо граждан, у которых изъяты оружие, гранаты и спецсредства.