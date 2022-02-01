Оружие, гранаты и спецсредства обнаружены в одной из квартир в Алматы

АЛМАТЫ. 31 ЯНВАРЯ - В Алматы на одной из квартир в микрорайоне "Шанырак-2" обнаружены оружие, гранаты и спецсредства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Алматы в микрорайоне "Шанырак-2" задержаны четверо граждан, у которых по месту жительства обнаружены и изъяты охотничьи ружья, восемь единиц пневматических винтовок, пневматический пистолет, снаряд от РПГ, 12 гранат и два магазина автомата Калашникова, а также бронежилет и защитный щит", - сообщил в ходе брифинга глава управления Комитета административной полиции Республики Казахстан Багланбек Айтпаев.

Также в Таразе задержаны порядка десяти человек, у которых изъяты два травматических и один сигнальный пистолет, светошумовая граната, а также 173 патрона калибром 9 миллиметров.

У жителя Талдыкоргана изъят пистолет Макарова и девять патронов к нему. В Жамбылской области задержаны двое, у которых изъяты охотничье ружье, травматический пистолет и бронежилет", - проинформировал глава управления.

Всего с 19 января в ходе проведения ОПМ "Правопорядок" задержаны 189 лиц за незаконное хранение и ношение оружия и боеприпасов. Изъято 252 единицы огнестрельного оружия и 2315 штук спецсредств и боеприпасов.





Багланбек Айтпаев уточнил, что в ходе беспорядков в Алматы было ограблено семь оружейных магазинов, из которых было похищено 1400 единиц гражданского и служебного оружия. Еще пять магазинов пытались взломать. Кроме того, в Таразе было разграблено три оружейных магазина, со склада ДП города было похищено 205 временно хранящихся единиц оружия.