Схрон с оружием обнаружили в лесопосадках возле Нур-Султана

Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 12 АВГУСТА - Полицейские Нур-Султана обнаружили схрон с оружием в лесопосадках вдоль трассы Алматы - Екатеринбург, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным полиции, тайник находился в кустах, в 900 метрах от объездной дороги.
В найденном тайнике находились две единицы оружия: охолощенный автомат Калашникова (переделан самодельным способом под огнестрельное автоматическое оружие) и сигнальный пистолет МР-371 (переделан самодельным способом под огнестрельное оружие, с 7 патронами калибра 9 мм)", - сообщает Polisia.kz.
По факту начато досудебное расследование, назначены необходимые экспертизы.
Ранее сообщалось, что в Алматы за один день нашли два схрона с оружием.