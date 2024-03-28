27.03.2024, 19:43 8936
Сигареты на 1 млрд тенге пытались незаконно ввезти в Казахстан из Кыргызстана
Товар провозился под видом продуктов
Фото: КНБ РК
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Тараз. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 23 марта в автомобильном пункте пропуска "Айша биби" департаментом Погранслужбы по Жамбылской области выявлена крупная партия сигарет, предварительная оценочная стоимость которых составляет более 1 млрд тенге, сообщает пресс-служба Погранслужбы КНБ РК.
Товар провозился под видом продуктов питания и не имел сопроводительных документов.
Задержанный груз передан по подследственности в департамент экономических расследований для дальнейшего разбирательства.
Ранее сообщалось, что в Казахстане резко выросли продажи сигарет. За год реализация сигарет и папирос на внутреннем рынке выросла сразу на 68,7%, составив за январь-ноябрь 2023 года 29,4 млрд штук.
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27.03.2024, 18:59 9841
Дело Бишимбаева: экс-министр вину не признал
Фото: пресс-служба правительства РК
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Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 27 марта, в специализированном межрайонном суде Астаны состоялось первое заседание с участием присяжных заседателей по уголовному делу в отношении Куандыка Бишимбаева, сообщает пресс-служба Верховного суда.
Процесс прошел в открытом режиме. Для всех желающих велась трансляция на YouTube-канале Верховного суда.
На заседании сторона гособвинения зачитала обвинительный акт по делу.
Отметим, что сам Куандык Бишимбаев вину не признал.
Я хотел бы сказать, что у меня даже не было возможности рассказать свою историю ни на досудебном расследовании, нигде вообще", - заявил экс-министр.
Следующее заседание суда назначено на 10.00 29 марта. Дальнейшие заседания будут проходить в прямом эфире.
Утром 27 марта прошла процедура отбора присяжных заседателей. Из явившихся в суд 102 кандидатов отобраны 12 присяжных (10 основных и 2 запасных). Отбор проходил на закрытом судебном заседании ввиду законодательных ограничений в целях обеспечения безопасности присяжных заседателей.
Напомним, бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу в собственном ресторане. Экс-министра обвиняют в истязании и убийстве. Также в ходе расследования было отдельно зарегистрировано уголовное дело по статье 432 (Укрывательство преступления) УК РК, в рамках которого был водворен в изолятор временного содержания директор "Гастроцентра".
Экс-супруга Бишимбаева Назым Кахарман сделала заявление после распространившейся в соцсетях информации о якобы попытке изнасилования их с Куандыком Бишимбаевым 10-летней дочери. По ее словам, ребенка оклеветали для дискредитации брата погибшей Салтанат.
О попытках оправдать экс-министра заявила также уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева.
Президент поручил МВД держать дело об убийстве Салтанат Нукеновой на особом контроле.
27.03.2024, 11:10 15496
В Акмолинской области предприниматель выдал свыше 800 фиктивных справок на продажу мяса
На прилавки торговых точек попали десятки тонн неисследованного мяса сельхозживотных
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Кокшетау. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Атбасаре Акмолинской области местный предприниматель выдал свыше 800 фиктивных справок на продажу мяса, сообщает прокуратура региона.
Предприниматель, имея государственную лицензию на деятельность в сфере ветеринарии, без проведения лабораторных исследований выдавал ветсправки о соответствии мясного сырья, реализуемого на объектах внутренней торговли и в других местах. Всего за 3 года им выдано 850 таких справок, то есть на прилавки торговых точек попали десятки тонн неисследованного мяса сельхозживотных, вследствие чего был риск для жизни и здоровья неограниченного круга лиц", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что по данному факту в адрес уполномоченных органов внесено представление об устранении нарушений законности, по результатам рассмотрения которого виновное лицо было привлечено к административной ответственности с приостановлением действия лицензии сроком на 6 месяцев.
Таким образом, данный предприниматель ближайшие полгода не имеет права выдавать такие справки", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в 2022 году два руководителя столичных медцентров были задержаны за продажу фиктивных справок.
27.03.2024, 10:38 18221
Учитель с 10-летним стажем делала закладки наркотиков в Акмолинской области
Фото: Polisia.kz
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Степногорск. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Наркозакладчицу с особо крупной партией синтетического наркотика задержали полицейские в Акмолинской области, сообщает Polisia.kz.
Женщина на протяжении 10 лет работала учителем в одной из сельских школ Северо-Казахстанской области, но, уволившись несколько лет назад, начала употреблять наркотические вещества. Полицейские задержали наркозакладчицу с поличным в городе Степногорске. В ходе личного обыска оперативниками обнаружены и изъяты 14 свертков с запрещенным веществом. Далее 37-летняя женщина показала полицейским места закладок, которые она успела сделать", - проинформировали в полиции.
По указанным адресам сотрудники обнаружили еще два больших свертка с наркотиками и четыре свертка, расфасованные по дозам.
В рамках оперативно-розыскных и следственных мероприятий полицейские также проверили арендованную квартиру, в которой закладчица проживала несколько дней своего пребывания в Степногорске. Здесь оперативники нашли еще 105 свертков с запрещенным веществом, а также приспособления для расфасовки наркотических средств по дозам. Экспертиза показала, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком "мефедрон" весом 62,5 г, что относится к особо крупному размеру", - говорится в сообщении.
Подозреваемая рассказала, что работу закладчицей она нашла в приложении Telegram в конце прошлого года. По указанию своего куратора она прибыла в Степногорск для осуществления закладок, но практически сразу была задержана полицейскими.
В настоящее время ведется досудебное расследование, подозреваемая находится под стражей.
26.03.2024, 14:04 36201
Крупную партию кокаина изъяли полицейские Астаны у наркоторговца
Изъяты 43 грамма кокаина, 600 граммов мефедрона и 100 граммов альфа-PVP
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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Крупную партию кокаина и психотропных веществ изъяли полицейские в Астане.
Столичные полицейские задержали 33-летнего водителя автомашины Haval, у которого при личном обыске в кармане куртки были обнаружены 30 полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом. При обыске автомобиля сотрудники обнаружили еще 76 таких свертков.
Задержанный признался, что "работал" в интернет-магазине, занимаясь складированием, фасовкой и распространением наркотиков. По месту жительства подозреваемого обнаружен тайник с наркотическими веществами. Полицейские обнаружили весы, пакеты ziplock, изоленты и наркотики, информирует Polisia.kz.
Согласно акту исследования, установлено, что изъятые наркотические вещества - это 43 г кокаина, 600 г мефедрона и 100 г альфа-PVP. По факту незаконного изготовления, переработки, приобретения, хранения, перевозки наркотических средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.
Задержанный водворен в ИВС.
Ранее сообщалось, что в Алматы сотрудниками подразделения по противодействию наркопреступности перекрыт канал поставки кокаина из Италии и Польши в Казахстан.
26.03.2024, 09:42 39641
АФМ завершило расследование по факту контрабанды грузовых автомобилей
Преступная группа незаконно ввезла в Казахстан 45 грузовых автомобилей и прицепов
Фото: Depositphotos
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Алматы. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Досудебное расследование по факту экономической контрабанды грузовых автомобилей завершено департаментом Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматинской области при координации Главной транспортной прокуратуры, сообщили в пресс-службе ведомства.
Расследованием, начатым в рамках масштабной проверки по инициативе АФМ, установлено, что преступная группа незаконно ввезла в Казахстан 45 грузовых автомобилей и прицепов, которые поставлены на учет с использованием поддельных документов, что причинило ущерб государству в виде неуплаченных таможенных платежей на сумму 180 млн тенге, а также регистрационного сбора на сумму 205 млн тенге", - проинформировали в АФМ.
Сообщается, что материалы расследования направлены в суд. Иная информация разглашению не подлежит.
Ранее сообщалось, что в Акмолинской области незаконно поставили на учет около 70 авто.
25.03.2024, 14:10 54411
В Конаеве жестоко убили 18-летнюю девушку
Фото: Polisia.kz
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Конаев. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Двух подозреваемых в убийстве 18-летней девушки задержали в Алматинской области.
Информация об убийстве девушки 2006 года рождения в Конаеве поступила в полицию 21 марта, сообщил начальник областного департамента полиции Бауржан Аленов.
В тот же день полиция задержала двух подозреваемых 2001 и 2003 годов рождения, один из них уроженец Алматы, второй - Алматинской области.
Следствием установлено, что подозреваемые лица в ночь с 14 по 15 марта, находясь на открытой безлюдной местности, расположенной в юго-западной части города Конаева, с применением физического насилия совершили убийство молодой девушки", - рассказал Аленов.
Подозреваемые заключены под стражу.
Преступные деяния подозреваемых лиц квалифицированы по статье "Убийство", то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору. Следствием достоверно установлено, что убийство было совершено двумя подозреваемыми, и они взяты под стражу. Иная информация о ходе досудебного расследования, согласно требованиям УПК РК, разглашению не подлежит", - добавил глава областного ДП.
По информации фонда "НеМолчиKZ", убитая девушка была студенткой колледжа и училась на повара. С одним из преступников она познакомилась недавно, предположительно 7 марта.
Они забрали ее телефон, оформили на нее кредиты, увезли за город, где страшно избивали битой, и оставили погибать в степи в сторону Баканаса. Родственникам сообщили о том, что ее тело нашли 21 марта", - говорится в публикации фонда.
21.03.2024, 12:29 113151
Командира роты патрульной полиции Шымкента задержали за вымогательство и взятки
Полиция провела задержание по заявлениям жителей города
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Шымкент. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Командира роты патрульной полиции задержали в Шымкенте за вымогательство и получение взятки, сообщает департамент полиции города.
В полиции подчеркнули, что провели задержание по заявлениям жителей города.
По факту вымогательства возбуждено уголовное дело, подозреваемый водворен в ИВС.
Ранее сообщалось, что в акимате Шымкента прямо во время совещания задержали подозреваемого в коррупции руководителя управления жилья.
20.03.2024, 21:09 122926
Объявленного в международный розыск казахстанца задержали в Кыргызстане
Фото: freepik.com
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Бишкек. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Оперативники службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции ГУВД Бишкека задержали гражданина Казахстана, ранее объявленного в розыск, сообщает пресс-служба ведомства.
Оперуполномоченные службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции Бишкека получили информацию, что иностранец М.М., 1993 года рождения, объявленный в международный государственный розыск в рамках возбужденного уголовного дело по статье 427 (Уклонение от отбывания наказания в виде лишения свободы) УК РК на территории своей страны, скрывается в Бишкеке.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан гражданин Казахстана М.А. Задержанный доставлен в следственную службу УВД Свердловского района Бишкека и на основании ранее заочно избранной меры пресечения в виде ареста водворен в ИВС ГУВД Бишкека.
В последующем будет решен вопрос об экстрадиции и дачи юридической оценки по факту незаконного пересечения государственной границы Кыргызстана.
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