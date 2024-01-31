Продажи сигарет в Казахстане выросли почти на 70% за год   

Фото: energyprom.kz

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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане резко выросли продажи сигарет. За год реализация сигарет и папирос на внутреннем рынке выросла сразу на 68,7%, составив за январь-ноябрь 2023 года 29,4 млрд штук.





Производство табачных изделий в Казахстане за январь-декабрь 2023 года составило в стоимостном выражении 283 млрд тенге против 287,9 млрд тенге за аналогичный период 2022-го. В натуральном выражении производство сигарет и папирос выросло на 4%, до 18,1 млрд штук", - сообщает Energyprom .





Energyprom





Казахстанские табачные фабрики обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на сигареты и папиросы менее чем наполовину: по итогам января-ноября 2023 года их доля составила 48,5% - значительно меньше, чем годом ранее, когда показатель достигал 74,7%. Доля импорта в свою очередь выросла с 25,3% до 51,5%, а объем - с 5,6 млрд до 17,7 млрд штук. Экспорт табачных изделий увеличился на 11,9%, до 5,1 млрд штук.





Реализация сигарет и папирос на внутреннем рынке выросла сразу на 68,7%, составив за январь-ноябрь 2023 года 29,4 млрд штук.





Energyprom





По итогам декабря 2023 года сигареты подорожали лишь на 0,3% за месяц. Для сравнения: в декабре прошлого года был отмечен рост цен на 1%. Самое заметное месячное удорожание сигарет в 2023 году наблюдалось в январе (3%), апреле (2,9%) и июле (2,6%).





За год цены на сигареты увеличились сразу на 18,8%, годом ранее был зафиксирован рост цен на 16,8%.





Energyprom





Среди регионов РК наибольшее годовое удорожание сигарет было отмечено в Костанайской (27,6%), Западно-Казахстанской (25,6%) и Атырауской (21,6%) областях. Наименьший - хотя и на внушительные 12,6% - рост цен наблюдался в Павлодарской области", - сообщает сайт.





Energyprom





Напомним, на минувшей неделе казахстанские мажилисмены приняли законопроект, запрещающий ввоз, производство, продажу и распространение в стране вейпов. Далее поправки должны рассмотреть в сенате, а затем отправить на подпись президенту Токаеву.





Запрет на вейпы в Казахстане обсуждают из-за того, что в выделяемом ими дыме много химических веществ, влияние которых до конца еще не изучено. Кроме того, каждый второй школьник в стране покупает и употребляет вейпы, а из-за разнообразия запахов родителям трудно определить, что их дети попали в пагубную зависимость (с сигаретами такого не происходит, запах сразу выдает проблему)", - пишет Energyprom со ссылкой на inbusiness.kz .





Еще в июле прошлого года правительство Казахстана приняло решение о полном запрете вейпов. С депзапросами на эту тему к правительству неоднократно обращались депутаты. Также вопрос о вреде вейпов поднимало Министерство здравоохранения. В октябре 2022 года ведомство даже публиковало законопроект о запрете вейпов, однако тогда он не нашел поддержки.





По данным Министерства финансов, за последние два года оборот вейпов вырос в 300 раз. Потребление вейпов детьми и подростками за несколько лет выросло в разы. За 2,5 года в Казахстан было ввезено порядка 3 млн штук вейпов.



