Скрывшегося от следствия 5 лет назад фигуранта по делу вице-министра образования осудили на 6 лет

Нур-Султан. 28 мая. Kazakhstan Today - Скрывшегося от следствия 5 лет назад фигуранта по делу вице-министра образования и науки Саята Шаяхметова осудили на 6 лет, передает Kazakhstan Today.

Директору ТОО "Зак Сервис" Р.П. Кирееву было предъявлено обвинение в хищение бюджетных средств в сумме 1 млрд тенге путем обмана при выполнении работ по строительству объектов образования в Усть-Каменогорске в период 2011-2012 годов. Заказчиком выступало Министерство образования и науки, сообщили в Агентстве РК по противодействию коррупции.

По информации ведомства, 25 мая, после заключения процессуального соглашения в форме сделки о признании вины, приговором Байконырского районного суда №2 Нур-Султана Киреев осужден к 6 годам лишения свободы.

Данное досудебное расследование в связи с объявлением Киреева в международный розыск (с августа 2015 года по январь 2020 года) ранее выделено из уголовного дела в отношении бывшего вице-министра МОН РК С.Б. Шаяхметова и директора ТОО "ДСО ОН РК" А.В. Пака, которые осуждены в 2017 году (приняли невыполненные работы). Проведённым Антикоррупционной службой комплексом оперативно-розыскных мероприятий Киреев, который находился в розыске 5 лет (с 2015 года по 2020 год), установлен за пределами Республики Казахстан и возращен на территорию Республики в январе 2020 года", - уточнили в Антикоррупционной службе.

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