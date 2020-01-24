Караганда. 23 января. Kazakhstan Today - Следствие отрабатывает несколько версий по факту убийства и ранения в кабинете гендиректора Казахмыса, передает Kazakhstan Today.

21 января в здании ТОО "Корпорация "Казахмыс", в кабинете генерального директора ГОК "Корпорация "Казахмыс" Минигулова А.М., произошел конфликт между последним и председателем профсоюза "Касіпкорган" ТОО "Корпорация "Казахмыс" Тажбеновым Т.А . Работниками корпорации на место конфликта была вызвана скорая помощь и полиция", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Карагандинской области.

По информации ведомства, на месте происшествия сотрудники полиции обнаружили тело Тажбенова. Кроме того, Минигулов и находившийся в кабинете начальник отдела ТОО "Корпорация Казахмыс" Тембаев получили ножевые ранения. Им оказана необходимая медицинская помощь.

По данному факту начаты 2 досудебных расследования: первое в связи с покушением на убийство, второе по факту доведения до самоубийства.

Первоначальными следственными действиями установлено, что Тажбенов Т.А. пронес в кабинет генерального директора ТОО "Корпорация "Казахмыс" гладкоствольное ружье (зарегистрированное за Тажбеновым Т.А) и произвел из него 1 выстрел, от которого никто не пострадал. Факт проноса ружья Тажбеновым Т.А. установлен просмотром видеозаписи с камеры видеонаблюдения, а также обнаруженными на месте происшествия и при нем вещественными доказательствами. После выстрела, со слов очевидцев, участники конфликта - Минигулов, Тембаев и Тажбенов - получили ножевые ранения", - рассказали в надзорном ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что по факту смерти Тажбенова органами следствия проверяются две версии: его убийство либо доведение до самоубийства. Аналогично по факту получения ножевых ранений Минигуловым и Тембаевым расследуется версия покушения на убийство.

Органы полиции проводят необходимые следственные действия, назначены судебные экспертизы, исследуются вещественные доказательства и изъятые видеозаписи.

Необходимо отметить, что следствие находится на начальной стадии и делать окончательные выводы о том, кто, кому, как и чем наносил телесные повреждения рано. Роль каждого участника конфликта будет определена после комплекса следственно-оперативных мероприятий и на основании заключений экспертов", - подчеркнули в прокуратуре.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокурора Карагандинской области и начальника департамента полиции области.

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