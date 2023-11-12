11.11.2023, 09:10 56641
Состоявший в террористической группировке в Сирии казахстанец добровольно сдался властям
Фото: КНБ
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Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 10 ноября из Турции в Казахстан сотрудниками Комитета национальной безопасности был доставлен гражданин Казахстана, который с 2013 года находился в Сирии в составе террористических группировок, сообщает пресс-служба комитета.
Как рассказали в КНБ, казахстанец разочаровался в радикальных идеях, добровольно отказался от террористической деятельности, перебрался в Турцию и решил сдаться властям, чтобы вернуться на родину.
Своим примером он хотел продемонстрировать другим боевикам бесперспективность их дальнейшего пребывания в зонах террористической активности", - отметили в ведомстве.
По прибытии в Казахстан он был взят под стражу. В его отношении расследуется уголовное дело по статье 257 УК РУ (создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности).
Отмечается, что факт добровольной сдачи будет учтен в ходе следствия.
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12.11.2023, 14:57 9391
Руководителя "Казспецэкспорта" арестовали на два месяца
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 11 ноября специализированный межрайонный следственный суд Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении подозреваемого Армана Рамазанова, сообщает пресс-служба суда.
Иные данные согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса РК не подлежат разглашению.
10 ноября стало известно о задержании должностных лиц РГП "Казспецэкспорт" и руководителя подконтрольных им юридических лиц. Как пояснили в АФМ, задержанные подозреваются в хищении около 1 млрд тенге бюджетных средств при закупках товаров (продукции) военного и военно-технического назначения путем завышения цен в рамках выполнения гособоронзаказа.
12.11.2023, 09:51 18116
Дело об убийстве Салтанат Нукеновой находится на контроле руководства МВД Дополнено
Фото: Polisia.kz
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Астана. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Расследование по факту убийства Салтанат Нукеновой, супруги экс-главы МНЭ Куандыка Бишимбаева, ведется по статье 99, часть 1, УК РК (Убийство), сообщает пресс-служба департамента полиции Астаны.
Подозреваемый водворен в ИВС департамента полиции города.
Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств дела.
Ход расследования находится на контроле руководства МВД.
Дополнено 12.11.2023, 11.30
11 ноября специализированный межрайонный следственный суд Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении подозреваемого Куандыка Бишимбаева.
Ранее вице-министр внутренних дел Серик Сарсенов подтвердил журналистам, что бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев задержан по делу об убийстве супруги.
10.11.2023, 19:46 82611
Экс-замакима Павлодара осужден на 3,5 года заключения за взятку
Арслан Калиякбаров получил взятку от директора ТОО "Строй Болашак" в сумме 1 миллион 800 тысяч тенге
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Павлодар. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Занимая должность заместителя акима Павлодара, Арслан Калиякбаров 14 и 15 июня 2023 года получил взятку от директора ТОО "Строй Болашак" в сумме 1 миллион 800 тысяч тенге, сообщает Pavlodarnews.kz.
Отметим, что деньги предназначались, в частности, за покровительство - беспрепятственное принятие работ по текущему ремонту улиц в селе Кенжеколь и их оплата.
Изначально органами следствия действия Арслана Калиякбарова квалифицировались по части 2 статьи 366 УК, по этой же статье дело поступило в суд. В главном судебном разбирательстве прокурор предъявил новое обвинение - по пункту 1) части 3 статьи 366 УК - получение взятки путем вымогательства.
Арслан Калиякбаров просил его оправдать и утверждал, что деньги брал взаймы. В действиях чиновника суд не увидел и исключил вымогательство.
В итоге Арслану Калиякбарову назначили 3 года 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Он также пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.
Отметим, что произвол стройкомпаний на местах, очевидно, обусловлен подобными причинами. К примеру, на территории Астаны без разрешительных документов, по данным на начало года, велось строительство 90 объектов. Из них 44 компаний получили все разрешительные документы на строительство.
В феврале члены инициативной группы "Сохраним Кок Жайляу" создали петицию о признании в Алматы экологической катастрофы. Отмечается, что ежедневно 2 000 000 алматинцев делают 50 миллиардов вдохов ядовитой смеси из автомобильных выхлопов, угольной сажи и пыли от многочисленных строек.
10.11.2023, 16:08 90111
Экс-министру Бишимбаеву предъявляют обвинение по статье "Убийство"
Фото: primeminister.kz
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Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Дело об убийстве супруги бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева расследуется по статье УК РК "Убийство", сообщили в столичном департаменте полиции.
Вице-министр внутренних дел Серик Сарсенов подтвердил журналистам, что бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев задержан по делу об убийстве супруги.
Он задержан, идут следственные мероприятия. Остальное я комментировать не могу", - сказал Сарсенов.
В департаменте полиции Астаны сообщили, что подозреваемому предъявлены обвинения по статье УК РК "Убийство".
Гибель женщины в одном из ресторанов Астаны расследуется по статье 99 УК РК (Убийство) столичным департаментом полиции", - сказано в сообщении ведомства.
Напомним, сегодня стало известно об избиении до смерти супруги экс-министра нацэкономики Бишимбаева возле ресторана в Астане. Женщина скончалась до приезда скорой.
В конце декабря 2016 года Бишимбаев был освобожден от должности главы МНЭ РК, а позже задержан. По данным Нацбюро по противодействию коррупции, экс-министр "задержан по факту неоднократного получения взяток в особо крупном размере - в группе лиц по предварительному сговору". Кроме этого, он подозревался в том, что во время работы председателем правления АО "НУХ "Байтерек" через подведомственную компанию ТОО "Orda Glass" и ее подрядную организацию ТОО "Шымкентхиммонтаж" организовал преступную схему по хищению 1 млрд тенге при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде.
Бывший министр национальной экономики был осужден в марте 2018 года на 10 лет лишения свободы. В октябре 2019 года он вышел из колонии.
10.11.2023, 15:02 92561
Руководство "Казспецэкспорта" задержано по делу о хищении 1 млрд тенге в рамках гособоронзаказа
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по финансовому мониторингу сообщает, что при координации Главной военной прокуратуры задержаны должностные лица РГП "Казспецэкспорт" и руководители подконтрольных им юридических лиц.
Как пояснили в АФМ, задержанные подозреваются в хищении около 1 млрд тенге бюджетных средств при закупках товаров (продукции) военного и военно-технического назначения путем завышения цен в рамках выполнения гособоронзаказа.
Начато досудебное расследование.
В пресс-службе ведомства уточнили, что целью деятельности РГП "Казспецэкспорт" является содействие Вооруженным силам, другим войскам и воинским формированиям, специальным государственным, правоохранительным органам, государственному материальному резерву, мобилизации, космической деятельности в поддержании обороноспособности и правопорядка Республики Казахстан.
10.11.2023, 14:34 94336
Промышлявшая на Балхаше группа браконьеров нанесла ущерб государству на 270 млн тенге
Изъято свыше 51 тонны рыбы
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Талдыкорган. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские провели масштабную операцию по обезвреживанию группы браконьеров в области Жетісу, незаконно рыбачивших на Балхаше.
В состав группы браконьеров входили более 30 человек из числа жителей Сарканского района и города Талдыкоргана. Проведено порядка 20 обысков, в ходе которых изъято свыше 51 тонны рыбы, 38 единиц огнестрельного и травматического оружия, из них 15 - незарегистрированного, более 450 боеприпасов, крупная сумма денег, религиозная литература, 11 моторных лодок и 210 рыболовных сетей от 80 до 120 метров каждая, сообщает Polisia.kz.
Предварительный ущерб деятельности браконьеров превысил сумму в 270 млн тенге.
По результатам оперативно-следственных мероприятий все участники преступной группы доставлены в полицию, из которых четверо организаторов водворены в изолятор временного содержания. Расследование проводится следственным управлением департамента полиции области Жетісу по фактам незаконной добычи рыбных ресурсов группой лиц с причинением крупного ущерба и незаконного хранения оружия", - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Куандык Алпыс.
10.11.2023, 12:25 97731
Какие уголовные правонарушения совершают госслужащие в Казахстане
За январь-октябрь 2023 года в Казахстане уголовные правонарушения совершили свыше 800 госслужащих
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Наибольшая доля уголовных правонарушений, совершенных госслужащими в Казахстане, пришлась на получение взятки.
Численность госслужащих, получивших взятку, выросла на 4,4% за год, до 190 человек. Часто госслужащие попадались также на мошенничестве: 167 человек - на 20,1% больше, чем годом ранее. В тройке наиболее часто нарушаемых госслужащими статей оказались также присвоение или растрата вверенного чужого имущества, на которых попались 107 человек", - сообщает ranking.kz.
Помимо указанных выше статей, в число "популярных" также вошли:
- пытки;
- злоупотребление должностными полномочиями;
- нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности;
- нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами;
- дача взятки;
- халатность;
- подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград.
По данным аналитиков, за январь-октябрь 2023 года в Казахстане уголовные правонарушения совершили 842 государственных служащих - на 5% меньше, чем годом ранее.
Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года таких госслужащих насчитывалось 886 человек - почти столько же, сколько и годом ранее (887 человек по итогам января-октября 2021 года). В целом наблюдается тенденция уменьшения количества подобных случаев", - отмечают аналитики.
В региональном разрезе больше всего государственных служащих, совершивших уголовные правонарушения, насчитывалось в Шымкенте: 102 человека - в 2,2 раза больше, чем годом ранее.
Напомним, Казахстан вошел в число самых коррумпированных стран мира.
10.11.2023, 11:55 96716
Экс-акима Атырау арестовали за махинации с землей
Фото: Depositphotos
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Атырау. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Экс-аким Атырау Кайрат Уразбаев задержан за махинации с земельными участками, сообщает прокуратура Атырауской области.
Установлено, что в период 2020-2022 гг. должностными лицами акимата незаконно выданы земельные участки, относящиеся к рекреационным зонам (зоны зеленых насаждений, парки, скверы, набережные и т.д.), под индивидуальные жилищные строения", - говорится в сообщении ведомства.
По его информации, вчера в рамках расследования по подозрению в совершении уголовного правонарушения задержан экс-аким города Атырау Кайрат Уразбаев. Он водворен в ИВС, ему предъявлено обвинение по статье 190 УК РК "Мошенничество". Экс-чиновнику грозит наказание до двух лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Иная информация разглашению не подлежит.
Ранее приговор за незаконную продажу конфискованной недвижимости Храпунова вынесли чиновникам в Алматы.
Также к 10 годам лишения свободы приговорили экс-акима Кентау.
В августе по подозрению в коррупции был задержан замглавы транспортной инспекции Жетысу. Подозреваемый систематически получал взятки за беспрепятственный проезд грузовых авто по территории области.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?