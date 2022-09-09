Сотрудник Антикора осужден за коррупцию в Мангистауской области

АКТАУ. 8 СЕНТЯБРЯ - Актауский городской суд признал виновным следователя Антикоррупционной службы по Мангистауской области в коррупционном преступлении, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Приговор в отношении Избасара А. вынесен Актауским городским судом и вступил в законную силу. Согласно приговору Избасар осужден к штрафу в размере 15 млн тенге с лишением специального звания. Также осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе", - проинформировали в пресс-службе Антикоррупционной службы.
В ведомстве отметили, что осужденный изобличен сотрудниками департамента собственной безопасности агентства.