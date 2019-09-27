Сотрудник департамента юстиции Шымкента без решения суда распустил три организации, причинившие ущерб государству на 5 млрд тенге

Шымкент. 26 сентября. Kazakhstan Today - Сотрудник департамента юстиции Шымкента без решения суда распустил три организации, причинившие миллиардный ущерб государству. Кроме этого, в ведомстве выявили ранее судимого сотрудника, передает Kazakhstan Today.

Житель Шымкента, привлеченный к уголовной ответственности в 2012 году по статье 175 Уголовного кодекса РК (Кража; кодекс по состоянию на 3 июля 2014 года) работал в департаменте юстиции. Об этом и другом стало известно в ходе прокурорской проверки в департаменте юстиции", - сообщили в городской прокуратуре.

К примеру, один из сотрудников департамента без решения суда распустил три организации, несмотря на то, что ТОО "Корпорация Шым KZ", "Шым Сити" и "Южная корпорация - 2020" причинили ущерб государству 5,4 млрд тенге.

Таким образом, зная, что приказы о роспуске ТОО №11, №12 и №13 относятся к другому ТОО, сотрудник вводил ложные данные в базу. Как выяснилось позже, введенные ложные данные принадлежали тому же сотруднику, который привлекался к уголовной ответственности", - отметили в ведомстве.

Данный факт зарегистрирован в книге учета информации прокуратуры Аль-Фарабийского района, заведено уголовное дело по части 2 статьи 385 УК РК.

Кроме этого, выявлены и другие нарушения, такие как незаконное заверение нотариальных договоров, нарушение срока заявок физических и юридических лиц и т.д.

Напомним, в мае к 9 годам лишения свободы за покушение на получение взятки в 22 млн тенге за снятие ареста со счетов ТОО приговорен заместитель руководителя столичного департамента юстиции . Решением суда также осуждены его соучастники. Руководитель управления по обеспечению исполнительного производства столичного департамента юстиции приговорен к 9 годам, старший судебный исполнитель - руководитель Алматинского территориального отдела департамента юстиции столицы - к пяти годам лишения свободы, сообщала пресс-служба АДГСПК РК.

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