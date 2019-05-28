К девяти годам лишения свободы приговорён замглавы департамента юстиции столицы

Решением суда также осуждены его соучастники. Руководитель управления по обеспечению исполнительного производства столичного департамента юстиции Даулетбаев приговорен к 9 годам, старший судебный исполнитель - руководитель Алматинского территориального отдела департамента юстиции столицы Манапова - к пяти годам лишения свободы, сообщила пресс-служба АДГСПК РК.
В ведомстве напомнили, что ранее на основании внесенного Национальным бюро по противодействию коррупции представления в рамках статьи 200 Уголовно-процессуального кодекса РК приказом ответственного секретаря Министерства юстиции освобожден от занимаемой должности руководитель департамента юстиции Абилов М.
Напомним, ранее подполковника юстиции задержали при получении взятки за перевод заключенного из одной колонии в другую. Кроме того, руководителя отдела департамента юстиции Костанайской области приговорили к 3,5 года лишения свободы. В Алматы для профилактики коррупции сотрудников департамента юстиции возят в тюрьму.
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