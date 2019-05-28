К девяти годам лишения свободы приговорён замглавы департамента юстиции столицы

Нур-Султан. 27 мая. Kazakhstan Today - Приговором Есилького районного суда Нур-Султана заместитель руководителя столичного департамента юстиции Рамазанов признан виновным и осужден к 9 годам лишения свободы за покушение на получение взятки в 22 млн тенге за снятие ареста со счетов ТОО, передает Kazakhstan Today.

Решением суда также осуждены его соучастники. Руководитель управления по обеспечению исполнительного производства столичного департамента юстиции Даулетбаев приговорен к 9 годам, старший судебный исполнитель - руководитель Алматинского территориального отдела департамента юстиции столицы Манапова - к пяти годам лишения свободы, сообщила пресс-служба АДГСПК РК.

В ведомстве напомнили, что ранее на основании внесенного Национальным бюро по противодействию коррупции представления в рамках статьи 200 Уголовно-процессуального кодекса РК приказом ответственного секретаря Министерства юстиции освобожден от занимаемой должности руководитель департамента юстиции Абилов М.

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