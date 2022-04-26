Сотрудник столичного банка оформлял кредиты, используя персональные данные казахстанцев

НУР-СУЛТАН. 25 АПРЕЛЯ - В 19 фактах мошенничества подозревается сотрудник столичного банка, передает KAZAKHSTAN TODAY.

28 января в Юго-Восточный отдел полиции УП города Караганды поступило заявление 50-летней жительницы города. Женщина сообщила, что неизвестный, используя ее персональные данные, оформил кредит на 2 млн 100 тысяч тенге", - сообщает Polisia.kz.

Выяснилось, заем на имя потерпевшей был оформлен в одном из банков Нур-Султана. 20 апреля сотрудники криминальной полиции задержали 19-летнего жителя столицы. Он дал признательные показания.

По информации полиции, задержанный является менеджером финансового учреждения, где был оформлен кредит на потерпевшую.

Кроме того, во время досудебного расследования полицейские установили причастность подозреваемого к еще 18 аналогичным преступлениям.

Отмечается, что потерпевшими являются жители различных регионов республики.

Устанавливается общая сумма ущерба, нанесенного задержанным. По данному факту возбудили уголовное дело по статье 190 УК РК (Мошенничество).