Сотрудники акимата Тараза подозреваются в незаконном выводе имущества на 100 млн тенге  

Предприниматель, давший взятку чиновнику, получил три с половиной года колонии

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Алматы. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Судом № 2 Медеуского района Алматы осуждены за взяточничество директор ГКП на ПХВ "Алматы тазалык" и директор частной компании ТОО "Қала көркейту", - Судом № 2 Медеуского района Алматы осуждены за взяточничество директор ГКП на ПХВ "Алматы тазалык" и директор частной компании ТОО "Қала көркейту", сообщает Агентство по противодействию коррупции.





По данным Антикора, чиновник получил взятку в сумме 2,7 млн тенге от предпринимателя за заключение договоров субподряда услуг по содержанию улиц и тротуаров Алматы и подписание актов выполненных работ.





Приговором суда главе "Алматы тазалык" назначено наказание в виде штрафа в сумме 81 млн тенге, а предприниматель получил тюремный срок. Три с половиной года он проведет в колонии средней безопасности.





Судебный акт не вступил в законную силу.





Напомним, досудебное расследование в отношении директора ГКП на ПХВ "Алматы тазалык" началось в январе текущего года.



