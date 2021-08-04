Сотрудников АФМ по Туркестанской области уличили в фальсификации

НУР-СУЛТАН. 3 АВГУСТА - Двое сотрудников территориального департамента агентства по финансовому мониторингу по Туркестанской области осуждены за фальсификацию дела, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Садыков и Шораев, пользуясь служебным положением, оказали содействие в сокрытии факта незаконной предпринимательской деятельности по продаже алкогольной продукции без разрешительных документов и с поддельными учетно-контрольными марками", - сообщает пресс-служба АФМ.

Садыков и Шораев по преднамеренному сговору незаконно прекратили уголовное дело в отношении виновного, вместо него к административной ответственности привлекли невиновного свидетеля. За покровительство и фальсификацию данных уголовного дела они получили 500 тысяч тенге.

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