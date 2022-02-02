Совершившего в России изнасилование гражданина Кыргызстана задержали в Экибастузе

ПАВЛОДАР. 1 ФЕВРАЛЯ - В региональном департаменте уголовно-исполнительной системы сообщили, что к экстрадиции готовят мужчину, который находился в федеральном и межгосударственном розыске по факту изнасилования, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Генеральной прокуратурой РК удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры РФ о выдаче мужчины 1993 года рождения для привлечения к уголовной ответственности по статье 131 часть 2, пункт "а" УК РФ. По версии следствия в 2012 году компания молодых людей после изнасилования девушки скрылась с места преступления, сообщает Pavlodarnews.kz

Центральный районный суд Читы Забайкальского края завел розыскное дело и заочно избрал меру пресечения - заключение под стражу.

В конце ноября 2021 года мужчину задержали и водворили в изолятор временного содержания управления полиции Экибастуза. С декабря 2021 года арестованный находится в следственном изоляторе Павлодара.

В ближайшее время мужчину отправят в Российскую Федерацию. Дальнейшую его судьбу определит суд.